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五一零內地團 導遊駿洋邨倒垃圾 有人轉當保安 有人戒鮮肉日限花50元

【明報專訊】新冠肺炎疫情席捲全球，香港出現無內地團的五一黃金周，數以千計內地團導遊早已「手停口停」，有人轉做保安，又有人去駿洋邨檢疫中心送飯兼倒垃圾。內地團導遊黃慧中在反修例運動時已改帶出境團謀生，豈料疫情令全球旅遊業停頓，現只能節衣縮食靠積蓄過活，每日只花50元，沒再吃鮮肉。

明報記者 黃心悅

接待內地及馬來西亞入境團逾20年的導遊黃慧中，本周初再踏金紫荊廣場，只見水盡鵝飛，但她不禁比手畫腳，介紹各處建築和歷史，說着說着，突然語塞：「我很久沒來介紹金紫荊了，有點眼濕濕。」

月入兩三萬變一萬再變零

2月8日起，經內地入境本港者要檢疫14日，內地團從此絕迹。據旅遊業議會數字，截至2020年4月25日，共有16,876名持證領隊和5815名持證導遊，估計專門接待內地團的導遊約2000人。近年內地團市場萎縮，去年反修例運動時更受挫，黃慧中當時尚可帶東南亞出境團，月入由兩三萬元減少至一萬元，但疫情令她變成完全無收入。

政府為導遊或領隊提供每月5000元津貼，為期半年。黃慧中說，要在2018年7月1日至去年底，至少有60日提供導遊或領隊服務等，才合資格領津貼。她表示自己符合要求，但有人因帶團不足而不合資格。同業叫苦連天，她稱有人被迫做「雪糕車」，即每天背着大背包，等通知做「頂更」保安員；有人轉做搬運工人；更有人每日晚8朝8到駿洋邨做「送飯員」兼倒垃圾，然後早上再做兼職，還要擔心檢疫中心關閉會失業，「成個人落晒形」。

黃慧中的兩兒子都未能付家用，其中做物流的兒子，每月有一半日子要放無薪假。她現靠積蓄維生，雖未至捉襟見肘，但預計只能捱到年尾。現在她買菜為了便宜點，會到遠一點的街市，且不再吃新鮮肉，改吃凍肉，每日只用約50元，也盡量減外出。對於專家預料疫情持續一兩年，她驚訝道：「你唔好嚇我啊！」

聞專家料疫情持續一兩年

「你唔好嚇我啊！」

從事旅遊業多年來，首遇黃金周無內地團，黃慧中看着金紫荊廣場只剩空置的旅遊巴，想起舊時人山人海的景况。她說1997年至千禧年時代，每逢黃金周，每天有數百內地團，「全個關口都是團，百花齊放，有如一個月有35日，我日日都想帶團」，當年她月入兩三萬元。

好景不常，SARS後內地放寬自由行，加上近10多年智能電話愈來愈普遍，「個個都有Google Maps就可以到處去」，報團的內地人愈來愈少，一團人數由20年前約40，減至近年最多30、最少10多人。黃慧中近年月入停留20年前水平，仍是兩三萬元。

持出境領隊及入境導遊牌照的黃慧中，強調自己不是劏內地客的「刀手」，「咁樣割喉會死！我是真心介紹香港！」如今她只盼疫情完結，可再帶團向旅客說：「為什麼香港叫香港，因為以前我們賣香料……」

（抗疫新階段）

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