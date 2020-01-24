巴國包機抵港 319人送駿洋邨

【明報專訊】政府昨安排包機，由巴基斯坦首都伊斯蘭堡接回319名香港居民，包機昨晚抵達香港機場，乘客由專車送往亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受新型冠狀病毒測試，其後再由專車送到駿洋邨接受14天強制檢疫。
巴裔學生高興回港
稱出發至到埗花20小時
搭乘該航班的巴裔香港中學生Ali表示，包機於晚上約7時抵達香港，他對回港感到高興，但稱由巴基斯坦家中出發到香港花近20小時，其間因守齋戒而沒吃機上食物，下機後感到非常疲累。
從直播片段可見，專機乘客於停機坪分批落機再乘巴士，當中不乏小童和婦女，大部分人帶上口罩。Ali表示，至晚上約11時，他與一眾乘客到達亞博臨時採樣中心，排隊等候採集深喉唾液樣本。他們其後被送到火炭駿洋邨的檢疫中心作14天強制檢疫。
原本會乘搭包機的巴裔港人Iqbal向本報表示，因家中突然有事，一家四口昨臨時決定不隨包機回港，他稱入境處沒有致電給他，對此感到失望，認為處方應聯絡當地人以了解突發情况；Iqbal認為當地疫情漸趨嚴重，期望政府5月底前可安排下一輪包機。
仍滯留當地港人盼5月再有包機
另一名未能回港的巴裔港人Fazal則表示，如首批包機乘客14天內沒人確診，建議政府應安排下一輪包機接載當地香港居民回港。
截至4月28日安排首班包機前，入境處聯絡上約1600名滯留在巴基斯坦的香港居民。
前日170人自行從巴國返港
另外，一班前日由多哈抵港的航班上有約170名自行從巴基斯坦返港的港人，已被送入火炭駿洋邨強制檢疫14天。根據政府「2019冠狀病毒病專題網站」，至29日上午9時，本港有4個檢疫中心，包括駿洋邨、鯉魚門公園度假村、少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營、饒宗頤文化館的1681個單位中，有120個單位正被使用；其中駿洋邨的1398個單位，有117個被使用。