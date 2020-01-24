巴國包機抵港 319人送駿洋邨

巴裔學生高興回港

稱出發至到埗花20小時

搭乘該航班的巴裔香港中學生Ali表示，包機於晚上約7時抵達香港，他對回港感到高興，但稱由巴基斯坦家中出發到香港花近20小時，其間因守齋戒而沒吃機上食物，下機後感到非常疲累。

從直播片段可見，專機乘客於停機坪分批落機再乘巴士，當中不乏小童和婦女，大部分人帶上口罩。Ali表示，至晚上約11時，他與一眾乘客到達亞博臨時採樣中心，排隊等候採集深喉唾液樣本。他們其後被送到火炭駿洋邨的檢疫中心作14天強制檢疫。

原本會乘搭包機的巴裔港人Iqbal向本報表示，因家中突然有事，一家四口昨臨時決定不隨包機回港，他稱入境處沒有致電給他，對此感到失望，認為處方應聯絡當地人以了解突發情况；Iqbal認為當地疫情漸趨嚴重，期望政府5月底前可安排下一輪包機。

仍滯留當地港人盼5月再有包機

另一名未能回港的巴裔港人Fazal則表示，如首批包機乘客14天內沒人確診，建議政府應安排下一輪包機接載當地香港居民回港。

截至4月28日安排首班包機前，入境處聯絡上約1600名滯留在巴基斯坦的香港居民。

前日170人自行從巴國返港

另外，一班前日由多哈抵港的航班上有約170名自行從巴基斯坦返港的港人，已被送入火炭駿洋邨強制檢疫14天。根據政府「2019冠狀病毒病專題網站」，至29日上午9時，本港有4個檢疫中心，包括駿洋邨、鯉魚門公園度假村、少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營、饒宗頤文化館的1681個單位中，有120個單位正被使用；其中駿洋邨的1398個單位，有117個被使用。

（抗疫新階段）