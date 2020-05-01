酒店入住率剩一成 黃金周優惠本地客

旅遊業界立法會議員姚思榮指出，前年及去年6月前，香港酒店業都相當蓬勃，酒店入住率長期超過九成，惟疫情爆發後，酒店如願意接收家居檢疫者或醫護人員，入住率仍可維持逾五成，但相關酒店只佔業界整體約10%；倘不接檢疫客，入住率或甚至跌至一成，加上現時酒店價格下調七至八成，認為現時是酒店業最困難的時間。

姚思榮：現時是最困難時間

本報曾向多間酒店查詢，當中如心酒店集團回覆表示，酒店現時推出優惠多集中本地客源，例如588元一晚住宿連二人晚餐等，並無就五一黃金周有任何準備；反而在9999元的30晚長期住房優惠上，吸引不少客源，主要是家居裝修或租約之間等候的市民租用。海洋公園萬豪酒店早前亦推出1290元一晚住宿包兩餐自助餐的租房套餐，四季酒店亦推出套房房價五折優惠。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，酒店以優惠吸引本地客「只是無辦法中的辦法」，稱本港與內地各設有14天強制隔離令，「內地客絕不會為來香港隔離28日」。他認為，本地客在疫情下不能旅遊，到郊區又會遇上人潮，故或會選擇短假期入住本地酒店，惟對改善酒店入住率幫助極小。

（抗疫新階段）