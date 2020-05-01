何栢良：至母親節沒本地個案 食肆或可放寬限制

籲市民假期外出勿除口罩

本港持續沒本地確診，累計個案總數維持在1038宗。疫情紓緩，限聚令及食肆等營業限制措施5月7日屆滿，何栢良昨在商台節目說，政府可考慮讓美容院在5月7日後重開，但職員和顧客在店內不應除口罩。至於食肆，他認為若至母親節本港繼續沒有本地感染，可考慮放寬食肆限制，例如每枱限坐4人放寬到8人，食肆亦應加設擋板減低傳播病毒風險。

近日是佛誕及勞動節假期，何栢良說，假期難免較多人外出，呼籲市民不要除口罩，即使在沙灘除口罩，回程上巴士亦應重戴。他又說，佛誕期間，佛堂或有宗教活動，他呼籲信眾在佛堂勿除口罩，因為早前北角佛堂的群組當中，曾前往峨眉山的主持沒病徵，顯示無病徵者也可導致社區爆發。

郭家麒：豁免跨境生商務客是源頭放鬆

醫生兼公民黨立法會議員郭家麒昨日在港台表示，不認為5月7日可放寬限聚令等，當14日無社區感染後，食肆戶外餐桌可由4人一桌放寬至6至8人，再多7日無社區感染，可進一步放寬措施。內地抵港者強制檢疫令延至6月7日，但跨境學童及部分商務客可獲豁免。郭指出，深圳有要求跨境貨車司機提交健康證明及接受病毒檢測才可入境，港人往深圳亦須檢疫14日，質疑港府做法「反其道而行」，相關人等應驗病毒。他認為如在源頭放鬆，即使社區防疫做得足，一旦有輸入個案，「我們就會歸零」，又表示「你關口不守好，入面（措施）永遠放寬不到 」。

（抗疫新階段）