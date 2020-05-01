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【疫境仁心】醫院角落洗衣忙

【明報專訊】疫情下，醫護努力抗疫，鎂光燈聚焦讚賞，但在醫院那常人看不見的洗衣房角落，一班洗衣工人的抗疫辛勞，非一般人可想像（圖一）。

護士服替換量大增 加班無計較

儀姐（圖二）自1998年在東區醫院洗衣房工作，現時負責污衣分類。儀姐表示，當一車車的污衣運來時會「擺到無位擺」。為了讓醫院有充足的替換衣物，她要「摩打手」將衣服分類，尤其是揀到醫院最短缺的細碼護士服，更要第一時間清洗。她說偶爾做到忘記吃飯喝水，亦試過加班至凌晨2時。面對工作量大增，儀姐沒有計較，說很多時都是「拍膊頭」去幫忙。

新冠病毒襲港後，醫院成為抗疫主戰場，不論是醫院職員工作服、病人衣服及牀單的用量都大幅增加，東區醫院的洗衣房近月每日平均處理5.8萬至6萬件衣物，比平日大增六成。在洗衣房工作的病人服務助理首先要以人手，將一車又一車從其他醫院運來的污衣分類，再逐批送入自動化的洗衣系統。

入行逾二十載，儀姐說早已習慣重複工序，笑言「我的手臂都很壯」，又笑說每早上班前都會和同事一起拉筋10分鐘，才不會做到腰痠背痛。儀姐亦說，現時很多洗衣工序都由機器自動化，即使處理的衣物比SARS時多，但感覺沒當時辛苦。

「疫境仁心」圖輯同於「明報新聞網」刊載，讀者可到明報facebook及IG留言，為醫護打氣。

（抗疫新階段）

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