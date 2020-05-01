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美研究：用瑞德西韋康復快三成 美歐亞逾千患者測試 許樹昌：初步顯示療效明顯

【明報專訊】全球多地正研究抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）對新型冠狀病毒的療效，惟其成效仍有爭議。美國國立過敏與傳染病研究院（NIAID）周三（4月29日）公布一項逾千人參與的初步研究，顯示瑞德西韋有助加快患者康復時間31%。醫學期刊《刺血針》（The Lancet）同日刊登一份規模較小的內地研究，顯示瑞德西韋在加快康復或降低死亡率上均沒顯著效果。中大專家稱，內地研究的參與人數不足，而美國研究有參考價值。

研究未證藥物有效降低死亡率

美國抗疫主將、NIAID總監福奇（Anthony Fauci）周三在白宮公布，上述臨牀試驗在2月展開，參與者共1063人，來自美國、歐洲及亞洲等68個地方。患者分別使用瑞德西韋及安慰劑，並採取「雙盲」原則，即患者及醫生皆不知受試者屬哪一組，被視為至今最嚴格的新型冠狀病毒藥物試驗之一。研究顯示，用瑞德西韋的患者康復的中位數為11天，對照組則需15天。至於死亡率，用瑞德西韋的患者為8%，對照組則為11.6%，福奇表示這項結果就統計學而言並不顯著，即研究人員無法確定差異是否真實存在。

有關研究尚未通過同行評審，結果只適用於住院患者。福奇稱數據顯示瑞德西韋在縮短康復時間上有「清晰、顯著且積極的作用」，證明有藥物能阻新冠病毒。研發瑞德西韋的美國藥廠吉利德（Gilead）亦公布自家臨牀研究，稱使用瑞德西韋5天的療效與10天相似，意味現存藥物供應或能治更多人，但研究沒對照組比較，亦未經同行評審。

中國研究稱用藥後未見明顯改善

《刺血針》同時發表的中國研究則有不同結果，237名來自武漢的患者中，158人用瑞德西韋，與對照組的症狀改善時間沒明顯統計差異；瑞德西韋組死亡率為14%，對照組則為13%，亦沒顯著統計學差異。帶領研究的北京中日友好醫院副院長曹彬指出，需更多研究才能確定瑞德西韋對新冠病毒的用法和療效。研究團隊又表示，後期內地疫情放緩，3月12日後未能找到合適的患者，故終止臨牀測試。

許樹昌：港病人用藥翌日退燒

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，美國的初步結果顯示瑞德西韋的療效明顯，包括患者比較快退燒及毋須聞氧。至於死亡率只相差3個百分點，統計學上沒明顯差異，但許指趨勢上顯示藥物有助改善死亡率，亦與香港患者的療效脗合，「本港患者今日開藥，明日就退燒」，認為美國的數據有參考價值，預料本月會有詳細結果公布。

許樹昌又指出，本港參與的亞洲區研究，包括嚴重及輕至中度患者兩組，後者的組別會同時研究瑞德西韋與本地的「雞尾酒療法」成效的分別。對於世界衛生組織能否協調藥物分配，確保貧窮國家有藥可用，他說該藥未經註冊，世衛難以出面協調，視乎藥廠的生產能力，以及會否外判予其他地區的廠商生產。

明報記者

（抗疫新階段）

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