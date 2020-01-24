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醫SARS無暇顧情緒 有病人欲跳窗

【明報專訊】SARS時醫護要照顧病人生死，今次疫情則要兼顧病人心理。說起今次為工作帶來最大的變化，周啟明想了一想，答道：「打多咗好多電話。」他要致電不准來醫院探病的家屬講解病情，又要向無病徵病人以電話問症，甚至曾「傾半粒鐘電話」安撫「扭計」要出院的病人。

2003年威爾斯親王醫院過百名醫護受感染，重症者眾。周啟明憶起當年威院曾有SARS病人嘗試跳窗輕生，但當年只顧救命和治病，基本上無餘力關顧病人情緒。今次疫情中，威院接收的病人大多屬輕症，甚至無病徵，病人可在病房跳繩、打遊戲機，「醫人心」工作更多。

今電話打不停 安撫扭計者

新型冠狀病毒會在患者身體殘留良久，留院動輒兩三周，威院3月特意在隔離病房裝Wi-Fi，助病人解悶解愁，但病人困久了就開始「扭計」，與電話中問症的醫生「談判」。「談判專家」周啟明說，曾要「傾半粒鐘電話」慢慢安撫病人，常戴上全身防護裝備的他，長時間要將電話筒夾在肩上，他邊示範邊笑言自己快要得職業病。

女童盼與母同房 破例獲准

「病人住院久了，自然想吃好點」，周啟明表示理解，但透露「開頭都幾混亂，一個（病人）人6點叫（外賣），另一個7點、再一個8點」，逐個病人送外賣既加重護士工作，又要每入一次隔離病房就花一套保護裝備，於是威院護士鼓勵病人夾時間叫外賣，更有病人自發籌組同房病人一次過叫外賣，情况終改善。

威院早前亦接收過一對需分別入住隔離病房檢測病毒的母女，她們在急症室難捨難離，女兒聲淚俱下，威院最後「特事特辦」將媽媽和小朋友同收入兒科一隔離病房等結果，成人內科醫生巡房時特意走到兒科照顧媽媽。周啟明說「政府醫院最講規矩，很少破例」，今次疫症添了點人情味。

（抗疫新階段）

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