Dirty Team實習醫生發燒虛驚 「驚到瞓唔着」

實習醫稱處理疫情「最開心」

抗疫之初，威院隔離病房不用任何實習醫生或抽血員工作，由資深醫生包辦抽血等照顧確診者的任務，累積經驗和流程夠順暢後，才讓實習醫生加入學習。周啟明解釋，想讓實習醫生在完善指導下體會「戰場」經驗，也想他們獲更大滿足感。

有Dirty Team實習醫生向周啟明說，自去年7月起在醫院工作，「最開心」莫過於處理疫情，因獲得很多指導下安全工作，且感工作別具意義。

「一有醫護感染 嚴重損士氣」

本港百日來維持院內醫護零感染，原來3月時威院Dirty Team曾有沒參與高風險程序的實習醫生發燒，周啟明怕出現首名院內受感染醫護，「哪怕只是有一個醫護人員受感染，也會嚴重影響士氣，還要是一名實習醫生，呢條罪我孭唔起啊！驚到真係瞓唔着！」他亦擔憂這會令醫護對Dirty Team卻步，影響抗疫，並已預備若該實習醫生確診，即時將所有實習醫生調離Dirty Team。幸而最後只是虛驚，終鬆一口氣。

（抗疫新階段）