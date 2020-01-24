【抗疫百日】「大佬」打前鋒 威院醫護齊上齊落 內科主管周啟明直踩30小時 午飯為同事撲手霜

這個「大佬」不做「冷氣軍師」，他會為洗手洗到脫皮的同事踩單車買護手霜，又為了減省下屬工時而加自己工時，還兼顧其他內科工作，甚至當夜更連候召，「直踩」30小時。

明報記者 朱韻斐【系列之五】

2003年SARS時威院有114名醫護染疫，周啟明憶述，當年有內科醫生在院內感染並傳染了家人，最後家人離世。17年後疫症重臨，保護裝備、隔離設施和培訓都大幅改善，但香港人心底那一隅還是有SARS陰影，有醫護一入Dirty Ward（抗疫病房）便在病房自拍，半開玩笑說，這或許是自己最後一張照片。

有醫生鐵閘取飯不入家 租酒店

有抗疫小隊（Dirty Team）醫生離家租住酒店，着母親每天把煮好的飯餸放在鐵閘外，自己在鐵閘外取飯，過家門而不入，只是不想家人有感染風險。Dirty Team女醫生因長時間戴N95口罩，臉上長滿暗瘡；醫護每照顧一個病人前後都要洗手，一朝看30個病人就最少洗手60次，有女醫生洗到雙手通紅脫皮，周啟明看着心痛，能做的是即日抽午飯時間，踏單車到沙田新城市廣場買護手霜給同事們。

減下屬工時助休息 自己頂上

當醫生已四分之一個世紀，周啟明開玩笑說做醫生如踢足球，「（自己）打了幾十年要退役，就如施丹都要掛靴做教練，指指點點，唔使點落場」。資深醫生如他過往早上8時工作至晚上6時，晚上當值、凌晨候召（on call）的任務交給最年輕的醫生。直至今次新冠疫情殺到，人稱「周老師」的周啟明帶領團隊內資深的醫生，再次走上最前線，在Dirty Team收症和候召，「大佬都要落嚟打前鋒，齊上齊落，做個榜樣，大家就會比較齊心」。他透露起初有高級醫生已不太記得抽血等基本工作，幸而自己一直在門診時也會替病人抽血，應付自如。

抗疫百日，周啟明為讓下屬多點時間休息，將夜更醫生開工時間由5時推遲至晚上9時，希望減少出錯，避免院內感染，自己則頂上夜晚真空時段，結果他周一至周五朝八晚十、周六朝九晚五都在Dirty Team工作。

Dirty Team換人 周續留下

疫情終點未見，Dirty Team已開始輪第二轉，周啟明至今未離開過，亦無放棄其他內科工作，「反正Dirty Team和Clean Team（其他內科工作）都是我管」。內科人手抽走作Dirty Team，其他內科不夠人，他自薦幫其他內科看門診和「頂最難頂更期」，凌晨候召時可連續當值30小時。

「邊度唔夠人我就去做打雜，日日都打前鋒，都幾chur吓，個個都話我瘦咗。」走在抗疫前線，如何看自己的生死問題？周啟明相信在感染控制上不能妥協，有信心不會染疫，亦不花心思幻想若不幸中招會如何。每逢周六日工作後，他閒餘就是與太太和10歲女兒享家庭樂，最常是知道哪兒山難行，偏向「苦山」行，他說「人會比較少嘛」。

（抗疫新階段）