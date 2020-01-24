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爭入西貢 200人候車「打蛇餅」

【明報專訊】一連4天長假期大批市民外出，西貢及大美督等均現人潮，不少人放下戒心，除下口罩享受大自然風光。昨日西貢市中心進入西灣亭的路段大塞車；大埔大美督停車場亦泊滿私家車，有郊遊市民說，疫情下減少逛街，前來郊遊前已料人多，但稱要「放鬆一下」。

往西灣亭路段塞車 乘客落車行

昨上午11時，坑口站公共運輸交匯處輪候前往西貢的小巴大排人龍，估計約200人排隊，由西貢市中心再坐車往西灣亭，路上的士與私家車爭路，數十輛車無法前進，部分人紛紛下車，步行往大浪西灣及鹹田灣。西灣沙灘人頭湧湧，不少人未戴口罩，沙灘旁茶座座無虛席。

大美督同迫爆 人流較復活節多

大埔大美督昨午亦擠滿遊人，由大埔前往大美督的巴士爆滿。本報記者在大美督堤壩觀察，不少市民聚集放風箏及踏單車，估算約300人，人流較上次復活節長假期更多，有家長帶同子女到來，有小孩踏單車時拉下或甚至無戴口罩；堤壩上亦有超過4人親友坐在一起聊天。記者在大美督逗留約3小時，其間未見執法人員。

杜先生與女友林小姐到大美督踏單車及看日落，其間曾除下口罩。杜說因做運動較熱，戴口罩有困難，但說早前疫情較嚴重時，即使行山也會戴上口罩。他又說，會在日落較涼快時戴回口罩。

市民：見疫情緩和才出來

姚先生一家四口到大美督踏單車，稱過去假日多與家人逛商場，但疫情下出外最多到家附近，見近日疫情緩和，才決定舉家來大美督「放鬆一下」。他說全程戴口罩感侷促，只是停下來飲水歇息才脫下。他認為昨日大美督人多，但假期外出已有心理準備人潮較多，也不能擔心太多。

在大美督做租艇生意的陳女士亦說，昨日生意不錯，雖然其租出的艇仔最多只可坐4人，但過去都有家長要求多讓一名小童乘坐，而她都會答應。不過在限聚令下，她昨有仔細點算登上艇仔的人數，堅拒不讓超過4人乘坐，怕會違法。

（抗疫新階段）

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