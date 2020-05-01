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警方反對「送神」 太平清醮活動全取消

【明報專訊】疫下長洲，太平清醮的搶包山、飄色巡遊、神功戲、「搶米」、舞麒麟和功夫表演，以及派發平安包等活動早前已取消，只有抬各廟神像出巡的「送神」儀式獲保留。然而，昨日長洲太平清醮值理會主席翁志明於活動開始前半小時宣布，由於警方反對，送神儀式被迫取消。這是太平清醮舉辦百多年來首度取消送神儀式。警務處長鄧炳強昨曾到島視察，翁稱沒見到他。

翁志明表示，值理會多日來一直爭取警方批准送神儀式，前晚及昨早與警方開了多次會，並建議分開「4個4個」為一隊，抬「八人大轎」「送神」，警方昨早8時繼續反對，值理會不欲被票控，無奈取消。他說各廟可自行決定送神安排，日內把神像送回去。

鄧炳強早上視察 值理會下午「即興」送神

翁說任主席20多年，對送神儀式取消「很傷心，很難過」，「我怕長洲不知會有什麼發生……最後也做不到，我怕長洲居民安危，健康……我很擔心」。他解釋太平清醮源於驅瘟疫，SARS時儀式亦依舊舉行：「（送神）與飄色不同，飄色是表演，無影響。但送神，行一行長洲是為了驅瘟疫，現在心有點『乸住』。」他下午約2時「即興」送神，稱抬轎者不足4人，整個隊伍不足20人，未見警方到場。居於長洲57年、賣平安包的康蘭餅店負責人郭予泉亦感「心噏」，「出世以來，第一次取消。以前小時候看，舞龍舞獅，開心。𠵱家好靜，唔係咁舒服」。他認為最新安排「始終有少少神行（繞長洲走一圈），問題不大，最重要係大家守規矩，疫情就會好」，又說今年平安包生意比往年跌五六成。

警務處長鄧炳強昨早9時15分左右抵長洲視察，有居民與他握手，至約10時登上水警輪離開，沿途數十警員伴隨。

（抗疫新階段）

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