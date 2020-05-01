連假首日人潮處處 萬人湧長洲 市民稱要「鬆一鬆」 專家憂抗疫「打回原形」

明報記者

嚴守限聚令 壽星只邀3友人慶生

儘管太平清醮活動被取消，但市民到長洲的意欲未減。昨午1時許在中環碼頭外，不少市民候船前往離島。市民李先生昨生日，稱限聚令下特意只邀約3名友人入長洲慶祝。他稱疫情之下已有兩星期沒外出郊遊，認為本港雖連日零確診，但不可放下戒心，會做足防疫措施，如長期戴上口罩。

今年長洲太平清醮人潮雖未及往年，截至昨午5時，有1.9萬人次乘渡輪往返中環及長洲，比去年少42%，但人流仍多如周末。中午時島上已擠滿人，名產店門前人山人海，下午1時左右有30多人排隊購買郭錦記餅店的平安包，有人即場除口罩在旁進食；至2時半亦有10多人排隊購買平記的糯米糍。在大街放眼一望，除口罩大快朵頤食「大魚蛋」、「水果冰」者比比皆是。

泳灘關閉無救生員 遊人照嬉水

天文台昨錄得市區最高氣溫30.3度，為今年以來最高，沙灘成避暑勝地。長洲東灣泳灘貼上告示及掛起橫額，表明「場地暫時關閉」，亦未有救生員當值，但下午約3時半一度有近200人在泳灘逗留，不少為一家大小，部分人嬉水，更有人在水中暢泳，岸上亦見有多於4人聚集的群組。泳灘冲身室雖被膠封條圍封，但不少人進出，對封條視若無睹。泳灘旁商戶亦依舊出租太陽傘。

黃先生一家連同傭人共4人在沙灘休息，其女兒除下口罩喝紙包飲品。黃先生說希望暑假前與太太及女兒放鬆一下，故前來長洲遊玩。他表示留意到沙灘告示，也明白有風險，「但會留意防疫措施」。另有10名未戴口罩的非華裔人在沙灘拍照，其中一名不願具名的女士說他們是分開幾個家庭一齊聚會，每個家庭少於4人；又說怕口罩在嬉水時弄濕，故暫時除下，語畢即向記者展示其口罩。

留宿者眾 度假村出租率九成

不少人亦選擇在長洲留宿。長洲邁亞美度假村負責人杜先生說，60間雙人房周三預訂率僅半，但至昨日只剩下兩三間房未租出，連同早前已全數租出的10間家庭房，整體出租率達九成。他說疫情下有此生意額已滿意。

由3月29日限聚令生效至昨凌晨，警方累計發出338張告票，並提出14宗檢控。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，明白市民「抗疫疲勞」，加上疫情緩和，偶然放鬆亦無可厚非，但市民有責任保持基本防疫意識，在人多地方戴口罩，若要除下口罩進食，應先到人少地方，否則易有交叉染感。

醫生：逾百人聚集 感染風險幾何級升

梁子超表示，希望不要每次放假皆有人群聚集，否則難保不會有社區爆發；又提醒市民到逾百人聚集的大型活動，感染風險將幾何級上升，一旦爆發超級傳播，一切就「打回原形」，抗疫工作亦要「走回頭路」。

另外，嗇色園黃大仙祠今日重新開放，每天早上7時開園，下午5時關園；對外宗教活動則仍暫停至另行通知。所有參拜善信進園時須量體溫，在園內亦須戴口罩。

（抗疫新階段）

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