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2020年4月30日星期四
港聞二
梁天琦刑期不變 官：理念非減刑理由 盧建民黃家駒申上訴同被駁回
判辭：「共同目的」無關動機 依實際行為推論
稱港狀况惡化 美8議員函國務卿促提行動
3美媒被禁在港採訪 曾國衞：中央有外交事權
瓜分安達邨裝修合謀定價 首判罰款 10房會認可承辦商違競爭例 共罰397萬
胡紅玉卸任：望油價問題永纏政府
重提政府承諾：檢視應否豁免法定組織
陶輝申報地址 地署證屬牌照屋 無回應涉霸官地違規改建指控
警員粗言打罵腳踢6歲子 警：虐兒組調查
五一遊行上訴駁回 職工盟改開街站「遍地開花」
【抗疫百日】兩成患者無病徵 10歲以下四成隱形 許樹昌：病毒量可同樣高 控疫高難度
「零確診」料難持久 圍堵政策要繼續
SARS調查作供 許樹昌：政治壓力沉重
連續4日零確診 英染疫出院者返港驗出陽性 豁免檢疫下周推 內地港商受惠
300滯巴港人今抵港 將入駿洋邨
疫下醫院禁探訪 義工「開台」助病童重展笑容
【疫境仁心】畫‧打氣
港島西內科輪候3.2年最長 醫生料疫後更長龍
陳茂波料GDP或跌7%
3人涉恐嚇TVB東方報業被捕
警嘲「無耳聽唔到」 趙家賢平機會投訴
吉舖檢1.6億元冰毒 重296公斤歷來最多
口罩網騙拘8人 一人涉報假案圖脫身
DSE英文聆聽 考寫影片講稿
撞倒母子一死一傷 六旬司機囚23月
尊子漫畫
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【Emily】5月底兩會 田北辰倡上京前檢疫 梁志祥：若無豁免 好多人去唔到
【Emily】開會協調超區 泛民達共識搞初選
【Emily】財案二讀李家超鬧「手足」 梁君彥話無離題
【Emily】獲贈生日蛋糕 肥老闆話要餵林健鋒
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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