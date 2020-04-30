港聞

港聞二

撞倒母子一死一傷 六旬司機囚23月

【明報專訊】有30多年駕駛經驗的六旬婦聲稱因擔憂家人及自己健康問題，心神混亂下駕車並誤將油門當作煞車掣，前年在半山羅便臣道以時速逾80公里剷上行人路撞向一對母子，其中13歲男童死亡，其母重傷。婦人昨在區域法院承認兩罪，法官稱被告行為極危險，判入獄23個月。

死者13歲 重傷母現可緩步

被告黃旭華（64歲）報稱家庭主婦，有30多年駕駛經驗，承認危險駕駛導致他人死亡及身體受嚴重傷害罪。據醫療報告，去世事主因意外頭部重創，肺、肝及胰臟重傷，送院後不治；其母右臀及右髖臼骨折，留院近一個月出院，現可不用拐杖緩步行。

辯方求情稱，被告案發時身體狀况欠佳，有重度抑鬱，肺部有陰影，懷疑癌症復發；其家翁亦重病入院，留醫深切治療部4周，被告因此情緒不穩，誤將油門當作煞車掣。

法官判刑稱，事件造成一死一傷，判監無可避免，又稱被告作為有經驗司機，難接受不慎誤踩油門之說。法官指被告行為極危險，但接納她擔心家人及自己健康，情緒不穩而犯案，終判囚23個月，停牌5年。

案情指出，被告2018年10月20日駕車途經羅便臣道，私家車突然加速，並剷上行人路，車速不減反加撞倒涉事母子，後更越過對面線撼向欄杆，車頭嚴重損毁更起火。

【案件編號：DCCC543/19】

相關字詞﹕停牌 危險駕駛導致他人身體嚴重受傷罪 危險駕駛導致他人死亡 羅便臣道

上 / 下一篇新聞

梁天琦刑期不變 官：理念非減刑理由 盧建民黃家駒申上訴同被駁回
梁天琦刑期不變 官：理念非減刑理由 盧建民黃家駒申上訴同被駁回
判辭：「共同目的」無關動機 依實際行為推論
判辭：「共同目的」無關動機 依實際行為推論
稱港狀况惡化 美8議員函國務卿促提行動
稱港狀况惡化 美8議員函國務卿促提行動
3美媒被禁在港採訪 曾國衞：中央有外交事權
3美媒被禁在港採訪 曾國衞：中央有外交事權
瓜分安達邨裝修合謀定價 首判罰款 10房會認可承辦商違競爭例 共罰397萬
瓜分安達邨裝修合謀定價 首判罰款 10房會認可承辦商違競爭例 共罰397萬
胡紅玉卸任：望油價問題永纏政府
胡紅玉卸任：望油價問題永纏政府
重提政府承諾：檢視應否豁免法定組織
重提政府承諾：檢視應否豁免法定組織
陶輝申報地址 地署證屬牌照屋 無回應涉霸官地違規改建指控
陶輝申報地址 地署證屬牌照屋 無回應涉霸官地違規改建指控
警員粗言打罵腳踢6歲子 警：虐兒組調查
警員粗言打罵腳踢6歲子 警：虐兒組調查
五一遊行上訴駁回 職工盟改開街站「遍地開花」
五一遊行上訴駁回 職工盟改開街站「遍地開花」
【抗疫百日】兩成患者無病徵 10歲以下四成隱形 許樹昌：病毒量可同樣高 控疫高難度
【抗疫百日】兩成患者無病徵 10歲以下四成隱形 許樹昌：病毒量可同樣高 控疫高難度
「零確診」料難持久 圍堵政策要繼續
「零確診」料難持久 圍堵政策要繼續
SARS調查作供 許樹昌：政治壓力沉重
SARS調查作供 許樹昌：政治壓力沉重
連續4日零確診 英染疫出院者返港驗出陽性 豁免檢疫下周推 內地港商受惠
連續4日零確診 英染疫出院者返港驗出陽性 豁免檢疫下周推 內地港商受惠
300滯巴港人今抵港 將入駿洋邨
300滯巴港人今抵港 將入駿洋邨
疫下醫院禁探訪 義工「開台」助病童重展笑容
疫下醫院禁探訪 義工「開台」助病童重展笑容
【疫境仁心】畫‧打氣
【疫境仁心】畫‧打氣
港島西內科輪候3.2年最長 醫生料疫後更長龍
港島西內科輪候3.2年最長 醫生料疫後更長龍
陳茂波料GDP或跌7%
陳茂波料GDP或跌7%
3人涉恐嚇TVB東方報業被捕
3人涉恐嚇TVB東方報業被捕
警嘲「無耳聽唔到」 趙家賢平機會投訴
警嘲「無耳聽唔到」 趙家賢平機會投訴
吉舖檢1.6億元冰毒 重296公斤歷來最多
吉舖檢1.6億元冰毒 重296公斤歷來最多
口罩網騙拘8人 一人涉報假案圖脫身
口罩網騙拘8人 一人涉報假案圖脫身
DSE英文聆聽 考寫影片講稿
DSE英文聆聽 考寫影片講稿
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】警遊樂會6.5萬買4泳衣脫水機 陳帆拒公開會所圖則：信「用家」判斷
【Emily】警遊樂會6.5萬買4泳衣脫水機 陳帆拒公開會所圖則：信「用家」判斷
【Emily】5月底兩會 田北辰倡上京前檢疫 梁志祥：若無豁免 好多人去唔到
【Emily】5月底兩會 田北辰倡上京前檢疫 梁志祥：若無豁免 好多人去唔到
【Emily】開會協調超區 泛民達共識搞初選
【Emily】開會協調超區 泛民達共識搞初選
【Emily】財案二讀李家超鬧「手足」 梁君彥話無離題
【Emily】財案二讀李家超鬧「手足」 梁君彥話無離題
【Emily】獲贈生日蛋糕 肥老闆話要餵林健鋒
【Emily】獲贈生日蛋糕 肥老闆話要餵林健鋒