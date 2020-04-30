撞倒母子一死一傷 六旬司機囚23月

死者13歲 重傷母現可緩步

被告黃旭華（64歲）報稱家庭主婦，有30多年駕駛經驗，承認危險駕駛導致他人死亡及身體受嚴重傷害罪。據醫療報告，去世事主因意外頭部重創，肺、肝及胰臟重傷，送院後不治；其母右臀及右髖臼骨折，留院近一個月出院，現可不用拐杖緩步行。

辯方求情稱，被告案發時身體狀况欠佳，有重度抑鬱，肺部有陰影，懷疑癌症復發；其家翁亦重病入院，留醫深切治療部4周，被告因此情緒不穩，誤將油門當作煞車掣。

法官判刑稱，事件造成一死一傷，判監無可避免，又稱被告作為有經驗司機，難接受不慎誤踩油門之說。法官指被告行為極危險，但接納她擔心家人及自己健康，情緒不穩而犯案，終判囚23個月，停牌5年。

案情指出，被告2018年10月20日駕車途經羅便臣道，私家車突然加速，並剷上行人路，車速不減反加撞倒涉事母子，後更越過對面線撼向欄杆，車頭嚴重損毁更起火。

【案件編號：DCCC543/19】