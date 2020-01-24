港聞

港聞二

DSE英文聆聽 考寫影片講稿

【明報專訊】中學文憑試（DSE）昨考英文科卷三聆聽及綜合能力，今年題目圍繞探險，有個別選答題要求考生撰寫影片講稿提供指示或介紹活動。有資深英文科教師認為今年卷三整體較去年容易，惟須注意收看影片對象是小孩，故講稿內容要花心思吸引小孩，考生拿揑語境得宜，成能力高低的分野。

卷三分甲部必答題及乙部選答題，乙部設B1和B2卷兩個難度供考生選擇，兩卷均要求考生以兒童推廣太空探險及舉辦歷險營的機構職員身分，根據錄音及資料內容，撰寫電郵、事故報告或影片講稿等。

主題圍繞探險 教師稱較去年淺

樂善堂余近卿中學英文科主任馬婉頤稱，今年卷三比想像中淺，聆聽部分的錄音語速不快，亦沒特別口音。她認為，錄音內容提及叢林、深海探險，考生或不熟悉生態旅遊等題材，但題目先後順序配合錄音內容，相信考生可應付。

至於乙部，她稱B1及B2卷首現影片講稿題，與考生慣常寫的講稿格式相近，要分辨考生能力高低，視乎寫作語境。同校另一英文科主任何振業說，講稿對象為小孩，考生宜花心思引起觀眾關注，如孩子到主題樂園玩機動遊戲，入場前的短片開首是打招呼，吸引小孩注意。他又提到，參考資料中提及的詞彙有不少只是名詞，考生須搭配合適動詞撰寫文章，考驗學生語文功底。

兒童為受眾 語境定高下

考生李同學昨沒帶收音機電池，須到特別室應考，認為考卷難度「還可以」，甲部錄音提及的國家較冷門，但相對學校練習，試卷較少艱澀生字，望取得3級成績。

另外，考評局稱截至昨午3時，有26名考生向公開考試資訊中心報告因病缺席英文考試；8人身體不適考試中途離場，無人因發燒或出現急性呼吸道感染徵狀被拒入試場。考評局又稱，近日接獲公眾查詢，發現有人於試場學校外向考生做問卷調查，局方重申無做任何問卷調查。

相關字詞﹕考評局 聆聽及綜合能力 英文科 文憑試

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