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吉舖檢1.6億元冰毒 重296公斤歷來最多

【明報專訊】警方前晚在油麻地上海街一空置地舖搗破一個毒品儲存倉庫，拘捕7人，檢獲12個尼龍袋，內有多包以茶葉包裝掩飾的冰毒，共重296公斤，市值逾1.58億元，為1991年起執法部門有紀錄以來單一案件檢獲冰毒數量最多一次。

西九龍反黑組根據線報，聯同特別職務隊在上海街47號一間空置地舖附近埋伏，至前晚10時許發現3名男子形迹可疑，進入該舖將一袋尼龍袋搬上一部七人車，遂上前截查3人及車上兩名男子，遭強烈反抗，當場制服5人。

茶葉包裝掩飾 拘7人

警方在該尼龍袋發現25包冰毒，每包約1公斤，以茶葉包裝掩飾；另在該空置地舖發現另外11袋尼龍袋，內亦藏有冰毒。行動中檢獲的冰毒共重296公斤，市值逾1.58億。

5名涉販毒的被捕男子介乎26至57歲，其中兩人為非法入境者，亦涉非法入境被捕。一名為持加拿大護照的華裔男子，上月來港，另車上兩名男子則持香港身分證。

部分有黑幫背景 兩人非法入境

警方經調查後，發現兩名非法入境者曾匿藏區內一間酒店，懷疑受僱販毒集團為該倉「倉主」，遂到該酒店調查，並在一房間拘捕另外1男1女，年齡34及41歲，涉藏毒、串謀販毒、藏有工具可作吸食毒品用途及藏有攻擊性武器，並在房內檢獲50克K仔、一些毒品吸食及包裝工具、一些偷回來的信用卡及一個「鐵蓮花」。據了解，部分被捕者有黑幫14K背景。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫稱，以鬧市地舖作毒品儲存倉庫較罕見，因租金較貴。涉事地舖近日才出租，約500呎，無任何裝潢，租約一年，不排除販毒集團作長線儲存倉。他又稱，初步調查顯示案中冰毒來自內地，相信供應本地年輕人市場。

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