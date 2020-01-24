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港聞二

陳茂波料GDP或跌7%

【明報專訊】立法會昨以41票贊成、21票反對，二讀通過《2020年撥款條例草案》，進入辯論議員修正案的階段，在席民主派全投反對票。財政司長陳茂波表示，疫情對本港經濟的打擊較早前估計更嚴重和持久，預期今年本港全年經濟負增長4%至7%，較《財政預算案》預測介乎負1.5%至0.5%差。至於全民派1萬元的安排，他說市民若在銀行網上平台登記，可更快取得款項，目標6月底起接受登記，7月內開始發放款項，料大部分合資格市民可在8月底前獲發1萬元。

撥款草案二讀通過 將辯修正案

陳茂波昨在立法會表示，本港經濟今年首季大幅倒退的程度，或比2008年環球金融海嘯或回歸後的亞洲金融風暴時更差，情况令人擔憂。2009年香港全年經濟收縮2.5%，1998年亞洲金融風暴期間，香港全年經濟收縮5.9%。

政府昨公布，2019/20年度財務狀况為106億元赤字，較預算案時估算的378億元為少。陳茂波說，主因是申請暫緩或分期繳交利得稅的個案較預期少；利得稅收入較修訂預算增加了200多億元。

陳茂波說，政府兩輪防疫抗疫基金措施和預算案的紓困措施合共約2900億元，相等於本地生產總值近10%，連同去年8至12月的4輪紓困措施，估計可為本地生產總值提供約5個百分點的緩衝作用。他預計2020/21年度的財政赤字將大幅增加至約2800億元或以上，財政儲備由1萬億元跌至8000億至9000億元，但仍相等於14至15個月政府開支。他強調，善用儲備以穩經濟、保就業和民生，體現「應使則使」原則。

1萬元7月起發 網銀較快收

陳茂波說，政府正全力籌備派1萬元，希望透過簡單便捷和穩妥的申請程序，盡快將款項發放給市民。他表示，市民通過銀行的網上平台登記，會較快收到款項。

陳茂波表示，由於社會福利署和勞工及福利局要優先處理政府早前宣布的多項福利保障措施，包括暫時放寬成年人綜援資產限額上限一倍、向綜援者發放多一個月的津貼和提高租金津貼上限等，故無法優先直接向領取綜援和公共福利金計劃的合資格者發放1萬元。

相關字詞﹕派錢1萬 經濟 財政預算案

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