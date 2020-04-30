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港島西內科輪候3.2年最長 醫生料疫後更長龍

【明報專訊】新冠病毒疫情下公立醫院縮減非緊急服務，內科門診輪候時間過去一季普遍升1至4周，其中以港島西輪候最長，達3.2年。醫生工會料疫情過後，將有更多病人到公立醫院求診，下季輪候時間或明顯增長，籲局方邀請私家醫生協助「清龍」。醫管局表示正考慮加開額外診症時段、加強公私營協作計劃處理積壓個案。

醫管局公布最新專科門診輪候時間，以港島西內科的穩定新症輪候最長，較上季增加1個月至3.2年（165星期）；其次九龍東眼科同樣需等3.2年（164星期）。八大專科輪候時間中有4科的輪候時間都以九龍東最長，介乎1.3年至3.2年。兒科輪候時間相距甚遠，港島東約3個月，九龍東則達1.3年。

全關節置換術和白內障手術同樣是新界西輪候時間最長，「隊尾」分別要輪候約5.7年和2.8年。

醫管局擬加開額外診症 加強私院分流

醫管局表示，因應疫情自2月初起調整非緊急服務，預計會延長專科門診的輪候時間，現正研究分階段恢復服務，考慮加開額外診症時段處理積壓個案，並加強公私營協作計劃，把部分病人分流到私家醫院接受診治。

香港公共醫療醫生協會主席馬仲儀表示，過去幾個月病人避免到醫院，新症數目大減，因此今次專科輪候時間微升未完全反映早前減服務的影響，料疫情稍緩病人再回到公立醫院時，連帶積壓個案，下季輪候時間或明顯增長。內科人手緊絀，馬仲儀稱，難再要求同事以「賣血」方式加班處理積壓門診，呼籲局方邀請私家醫生協助。

社協促盡快恢復非緊急服務

香港社區組織協會幹事彭鴻昌表示，除了專科門診，物理治療等服務亦大幅縮短，影響病人康復進度，當醫管局壓縮非緊急服務的時間愈長，日後要追回的服務進度愈多，促盡快恢復服務，亦應在輪候時間特別長的地區增加公私營協作計劃。

（抗疫新階段）

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