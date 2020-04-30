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疫下醫院禁探訪 義工「開台」助病童重展笑容

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情下，公立醫院禁止探病，連帶義工服務都需暫停，沒有了常常探望、逗人開心、為自己打氣的哥哥姊姊，在醫院抵抗頑疾的病童更感孤單。有見及此，香港兒童醫院上月開始推出一系列支援措施，包括籌備「童趣繽紛台」，播放由義工拍攝的影片節目和派發「童趣法寶袋」。有病童說近期本感到不開心，但能在節目中看到熟悉的面孔，心情變得愉快起來。

兒童醫院目前主要接收的病人，最多是腫瘤科及腎科，其次是外科。病人資源中心社會工作主任林鳳翹說，過往逢周一至五，都有非政府機構的義工朝9晚5恆常到兒童醫院探望小朋友。兒童病房經理張嘉鳳補充，部分甚至會擔任遊戲治療師的角色安慰病童，如當病童準備照磁力共振前，義務遊戲治療師會講故事，配合道具，告訴病童「幻想自己即將進入太空船」，讓他們有所預備，到真正進入儀器時更易適應。

自疫情開始後，義工被拒門外。張嘉鳳說，醫護現需要多花時間哄病童。林說，病童與義工已建立關係，有時更願意向義工說感受。她憶述曾有4歲病童問她：「為什麼見不到遊戲姊姊？她們是不是發燒了？」

兒童醫院籌劃 小丑節目教製甜品

為減少病童的恐懼感及解悶，兒童醫院花了4周籌備「童趣繽紛台」，於3月30日啟播，由兒童癌病基金、願望成真基金、紅十字會醫院學校等7個機構製作節目，並由病童最熟悉的義工哥哥姊姊主持；節目分4類，包括「消閒娛樂」、「停課不停學」、「防疫知識」及「情緒支援」，會有小丑醫生表演、教授甜品製作等。此外，醫院逢周三派發「童趣法寶袋」，內有玩具、圖書和手工材料等，至今已派約700個。

節目推出後大受病童歡迎。病童貝貝說，可跟隨兒童節目中的義工做手工，也可看到熟悉的面孔玩「大電視」動作估題遊戲，感到很開心；喜歡烹飪的病童嘉慧則喜歡看義工教做蛋糕。林鳳翹笑說，有病童中午12時已握着電視遙控，嚷着要看節目。另顧及有些病童或未能準時收看節目，法寶袋會提供一張附有QR Code的卡，一掃便可重溫兩周前的節目。

香港兒童醫院表示，今年3月醫院共有約290出院人次，涉及約210名住院病童，包括血液及腫瘤科、腎科、其他兒科轄下服務及外科，病童平均住院日數約8天。

（抗疫新階段）

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