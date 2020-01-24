港聞

港聞二

300滯巴港人今抵港 將入駿洋邨

【明報專訊】約300名滯留巴基斯坦的港人陸續收到通知乘搭專機，預計今晨約6時起飛，下午約2時抵港，當中包括患抑鬱症的孕婦Khan。他們將被送往火炭駿洋邨強制檢疫14日。

須付6000 缺藥孕婦入名單

政府發言人表示，約有300名滯留巴基斯坦港人暫定於當地時間今日上午乘專機從伊斯蘭堡出發，並於香港時間下午抵達香港。他們抵達香港機場後，會先到亞博臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，再由專車送往駿洋邨強制檢疫14天。發言人稱，會繼續聯繫仍滯留當地的港人，按實際情况分批協助他們返港。是次包機費用者自付，據悉，每人須付約6000元。

滯留首都伊斯蘭堡的巴裔港人Iqbal昨表示，接獲通知航班原定昨晚起飛，延遲至今晨6時，亦獲告知回港後需入住駿洋邨，他說檢疫期間正值齋戒月，每天只能於早上4時及傍晚約7時進食，擔心港府未能配合。懷孕22周、滯留巴基斯坦自由克什米爾（Azad Kashmir）的Khan亦在登機名單，她說與姊妹、丈夫和兩個小孩將乘搭該包班回港，她對協助的立法會議員涂謹申、香港入境處及巴基斯坦駐港領事等致謝。

港府稱，昨午有一班多哈抵港航班載有約170名從巴基斯坦返港的居民，他們抵港後要入住駿洋邨強制檢疫。

港府：研印度包機 已聯繫3100人

除巴基斯坦外，印度亦禁止國際航班升降。截至前日，入境處已聯繫約3100名滯留當地的港人，港府正探討安排專機分批協助他們返港。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎 包機 巴基斯坦

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