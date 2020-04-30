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連續4日零確診 英染疫出院者返港驗出陽性 豁免檢疫下周推 內地港商受惠

【明報專訊】本港昨日連續第4日零本地確診，亦是連續第10日沒有本地感染個案，但新增一宗在英國確診後回港再驗出陽性的個案，患者是一名32歲男子，早前在英國曾住院，之後乘搭國泰航班於28日抵港，同機乘客病毒檢測均呈陰性。此外，政府昨起修例豁免跨境學童和合資格商務客14日強制檢疫，商務及經濟發展局稱，下周會向在內地設廠的港商推出豁免計劃，教育局則稱會在學校復課時才豁免跨境學童。

明報記者

本港累計個案數目昨維持在1038宗，但新增一宗海外確診個案，患者是一名32歲香港男子，3月20日在英國發燒，其後確診，4月10至11日在當地入院接受治療，但回港前未有陰性檢測報告。他之後由倫敦乘搭國泰CX252航班經濟艙，4月28日抵港，抵港時沒病徵，但有主動在健康申報表填寫自己確診新冠病毒及入過醫院，其後由機場直接送往東區醫院，抽取呼吸道樣本驗出陽性。同機乘客的檢測結果均呈陰性。

同機全陰 許樹昌：發病久應不傳染

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，該病人在英國只住院兩日，相信病况輕微，且發病至今已逾一個月，一般而言患者發病後10多日病毒應已沒傳染性，若他在機上有戴口罩，相信對其他乘客風險不高。他又說，若有港人在外國曾確診，即使不能確認自己對病毒是否呈陰性，也應在病徵消失後最少14日才回港。

港商需交生產證明 每公司兩名額

另外，政府日前宣布要求內地來港者接受強制檢疫的安排延長至6月7日，但豁免跨境學童及合資格商務客，商務及經濟發展局長邱騰華昨表示，下周會推出計劃，主要針對在內地設廠的港商，他們需向局方提交在香港註冊和在內地生產的證明，以及提出有何實際需要往返兩地，每公司會批出兩個名額，而他們到內地只能逗留在廠房所在城市及參與相關活動。教育局長楊潤雄昨說，跨境學童開學時才豁免檢疫。

許稱政府無問專家 倡須交唾液

本身是政府抗疫督導委員會專家顧問的許樹昌表示，政府事前未有與專家討論放寬豁免檢疫的安排，他認為獲豁免的商務客在內地接受14日隔離後，回港時再交深喉唾液樣本驗病毒較穩妥；至於跨境學童仍有一段時間才開學，若屆時兩地疫情已受控，相信風險不大。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨接受港台訪問稱，若每日只有數百名獲豁免者入境，應要求所有人入境時驗病毒，陰性才能豁免強制檢疫；若人數高達數千，本港實驗室未必處理到，可與內地合作，要求獲豁免者到內地檢測。

（抗疫新階段）

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