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SARS調查作供 許樹昌：政治壓力沉重

【明報專訊】「我們由（SARS）第一天打到最後，都是這班人。」當年任職中大內科及藥物治療學系副教授的許樹昌在前線衝鋒陷陣，之後曾代表威院在SARS調查委員會作供，交代淘大花園源頭病人住院事宜，他憶述當年議員有挑剔、政治壓力沉重。17年後，已晉升講座教授的他以專家顧問身分走進政府總部出謀獻策，「無乜大家唔同意，（政府）會叫專家發言講看法」，認為不涉政治壓力。

今為政府獻策 稱不涉政治壓力

許樹昌對SARS爆發的場面歷歷在目，他當時負責在急症室「O房」（觀察病房）接收首批病發的8A病房醫護，「當時50張肺片，23張顯示有肺炎」。當時面對全新的病毒，他形容神秘感很大，猶如在摸黑打仗，只戴外科口罩及手套就走進病房診治SARS患者。

「SARS患者第二周開始惡化，一半患者需要聞氧，病房隨即變得安靜。」經過醫護細心照料，部分患者至第三周情况好轉；現時新冠患者病情普遍輕微，他巡房時發現不少患者在病房玩手機、做運動，亦能夠輕鬆與醫護對談。他笑言「畀2003年嚇大咗」，現時壓力比SARS時小。

受訪佔2/3工時 盼為大眾解惑

當年專注在前線打仗，無暇接受傳媒訪問；如今疫情嚴峻之際，高峰時每日接受逾10個訪問，佔工作時間三分之二。作為衛生防護中心新發現及動物傳染病科學委員會主席，以及港府抗疫督導委員會專家顧問，他認為有責任解答傳媒及市民疑問，例如「火燒暉明邨是不正確的」，要讓公眾對病毒傳播方式有更多認識。

他不希望評論疫情引起公衆恐慌，記者問及是否要避免用字激烈或悲情，他稱沒刻意迴避，「要有臨牀、數據支持才會講」，例如有研究以機器模擬人體咳嗽，噴出的飛沫可飄至8米遠，但他強調研究結果不代表帶有病毒的飛沫都能飄到8米，否則確診個案會更多。

許樹昌以往「一年飛10次」，疫情下已取消了5個國際學術會議，改為視像形式。若疫情消退，他期望到日本或歐洲旅行，「我好耐無出去旅行，梗係希望去旅行。近年我坐多了郵輪，我媽咪鍾意坐，唔使同人迫，但原來郵輪係高風險地方，有排都無得坐」。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕許樹昌

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