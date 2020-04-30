「零確診」料難持久 圍堵政策要繼續

變異較流感慢 料疫苗毋須每年換

許樹昌舉例，意大利放棄圍堵政策導致醫院崩潰，死亡率達12%；疫情嚴重的西班牙死亡率亦達9%，遠高於香港1038患者只有4人死亡的比例，故要隔離確診者及追蹤密切接觸者，防止病毒在社區蔓延。

倘現不明爆發 復工復課或再停

世界各地均有研究稱新冠病毒出現變異，許說這病毒變異速度不夠流感病毒快，相信疫苗不需像流感般每年換一次。目前內地、澳洲、美國及歐洲均在研發疫苗，其中內地正做臨牀測試，他預料一年至年半後會有疫苗供應；而內地疫苗應主要作內銷，未必會供港。

本港在過去10日內六度「零確診」，但許樹昌不太樂觀，因病情輕微及無病徵患者眾多，增加控疫難度，難保持連續28天沒有本地個案，「可能一段時間沒有（個案），但未必維持到很久」，即使日後復工復課，如社區出現多個源頭不明群組爆發，或要再次停頓。他提醒港人要繼續戴口罩防疫，港府要嚴防境外輸入個案。在抗疫路上，仍須靠醫學、科研界逐步揭開病毒特性的迷霧，「新病毒帶來的新挑戰，好高難度」。

（抗疫新階段）