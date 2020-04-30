【抗疫百日】兩成患者無病徵 10歲以下四成隱形 許樹昌：病毒量可同樣高 控疫高難度

明報記者 許芳文【系列之四】

去年除夕，內地公布武漢華南海鮮市場爆發27宗不明肺炎，本地專家一度以為SARS重臨。至今年1月9日，國家衛健委公布病原體為新型冠狀病毒，其後病毒基因圖譜亦面世，結果SARS時「摸黑打仗」的日子沒有重來。然而，病毒的傳播特性超乎專家想像，一般冠狀病毒在潛伏期前不具傳染力，惟內地於2月22日稱新冠病毒患者病發前兩天已有傳染性，更要修改「密切接觸者」定義。

隱形病人可播毒 但非全部

隨着返港避疫潮及密切接觸者的篩查，本港隱形病人漸浮現。截至昨日，本港有1038宗個案，當中18.7%沒病徵（見表）。港大微生物學系早前有研究顯示，新冠病毒猶如「忍者」般會避開免疫系統，令身體未能產生足夠干擾素攻擊病毒，因此發燒、咳嗽等炎症反應較少。

雖然隱形病人可傳播病毒，但不是個個都是播毒者。醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢說，隱形患者體內的病毒數值（CT Value）相當高，超過30，代表病毒量非常低，但本港有病徵輕微患者，病毒量可達每毫升樣本100萬粒；而部分無病徵患者的病毒數值低至22，即每毫升100萬至1000萬粒病毒。

年輕群組無病徵較多

許：免疫系統未成熟

本報分析亦發現感染者年齡愈細，無病徵的比例愈高。按年齡劃分，在港確診的0至9歲病童無病徵比例最高，15名患者中有6人無病徵，即達40%；其次是139名10至19歲患者中41人無病徵，比例為29.5%。除了60至69歲的群組外，其餘年齡組別無病徵比例都不超過20%。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，正常情况下，病毒進入身體會引發免疫系統製造干擾素，會出現發燒、肌肉痛等病徵，惟10多歲或以下患者免疫系統發展未成熟，故病徵比成年人輕微，甚至沒病徵。威院接收的10多名未成年患者，部分有微燒、肺花，但全部毋須處方抗病毒藥物。他說，年輕人免疫系統未必引發「免疫風暴」攻擊其身體，故嚴重程度及後遺症較成年人小。

SARS少隱形患者 兒童病情特別輕

2003年本港SARS爆發，共1755人染疫，299人離世，年輕患者病情亦相對輕微。許表示，沒有18歲以下SARS患者死亡，12歲以下病情特別輕。威院跟進51名未成年SARS患者半年，34%肺部有小量纖維化，但沒影響肺功能。相比之下，他當年跟進100多名成人患者兩年，他們均曾插喉或吸氧氣，最後兩成人肺功能輕微受損，影響行斜路或競技活動。

許表示，SARS甚少隱形患者，一半患者病發後第二周出現呼吸衰竭需聞氧。據港大與衛生署於2003年的研究，1068名沒病徵的確診者密切接觸者當中，只有2人（0.19%）的血清測試對SARS病毒抗體呈陽性。MERS確診數字不高，未有同類大型血清測試，沙特阿拉伯曾有醫院爆發MERS，約10%至20%醫護的鼻咽樣本帶病毒但無病徵，而病毒於3日後會被人體清除。面對今次疫情，他認為港府要汲取外國教訓，不能放棄圍堵策略，避免成為另一個醫療系統崩潰的意大利。

（抗疫新階段）