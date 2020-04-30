五一遊行上訴駁回 職工盟改開街站「遍地開花」

公眾集會及遊行上訴委員會昨日下午駁回職工盟五一遊行上訴申請後，職工盟主席吳敏兒表示對結果感到非常遺憾和失望，雖然職工盟願意接受各種防感染控制措施，當局仍不容許遊行。

批限聚為由禁遊行「萬能key」

她批評警方以「限聚令」作「萬能key」，施加在所有遊行和集會上，以達至打壓遊行集會的權利的政治目的，憂未來其他各種類型遊行集會將被同樣方式打壓。她續說，將諮詢法律意見，不排除會提司法覆核。

吳敏兒表示，職工盟30多年來無間斷在五一勞動節與會員聯繫，但今年遊行申請遭反對，將改為聯同各個工會、會員和區議員，當日下午於全港各區「遍地開花」擺超過50個街站表達訴求，包括要求港府防疫基金加碼讓更多勞工受惠，街站亦會分享防疫信息。她並呼籲大眾當日下午5時01分在各區高叫「五大訴求，缺一不可」的口號，以顯示勞工團結。吳敏兒說，各街站會遵守「限聚令」，保持不多於4人。