港聞

港聞二

五一遊行上訴駁回 職工盟改開街站「遍地開花」

【明報專訊】職工盟的五一遊行申請遭警方反對，公眾集會及遊行上訴委員會昨日就職工盟的上訴舉行聆訊，上訴最終被駁回。職工盟對結果表示非常遺憾和失望，認為警方借「限聚令」達政治目的，憂未來其他遊行集會將以同樣方式被打壓。職工盟當日會改為在全港各區擺超過50個街站表達訴求，並分享防疫信息。

公眾集會及遊行上訴委員會昨日下午駁回職工盟五一遊行上訴申請後，職工盟主席吳敏兒表示對結果感到非常遺憾和失望，雖然職工盟願意接受各種防感染控制措施，當局仍不容許遊行。

批限聚為由禁遊行「萬能key」

她批評警方以「限聚令」作「萬能key」，施加在所有遊行和集會上，以達至打壓遊行集會的權利的政治目的，憂未來其他各種類型遊行集會將被同樣方式打壓。她續說，將諮詢法律意見，不排除會提司法覆核。

吳敏兒表示，職工盟30多年來無間斷在五一勞動節與會員聯繫，但今年遊行申請遭反對，將改為聯同各個工會、會員和區議員，當日下午於全港各區「遍地開花」擺超過50個街站表達訴求，包括要求港府防疫基金加碼讓更多勞工受惠，街站亦會分享防疫信息。她並呼籲大眾當日下午5時01分在各區高叫「五大訴求，缺一不可」的口號，以顯示勞工團結。吳敏兒說，各街站會遵守「限聚令」，保持不多於4人。

上 / 下一篇新聞

梁天琦刑期不變 官：理念非減刑理由 盧建民黃家駒申上訴同被駁回
梁天琦刑期不變 官：理念非減刑理由 盧建民黃家駒申上訴同被駁回
判辭：「共同目的」無關動機 依實際行為推論
判辭：「共同目的」無關動機 依實際行為推論
稱港狀况惡化 美8議員函國務卿促提行動
稱港狀况惡化 美8議員函國務卿促提行動
3美媒被禁在港採訪 曾國衞：中央有外交事權
3美媒被禁在港採訪 曾國衞：中央有外交事權
瓜分安達邨裝修合謀定價 首判罰款 10房會認可承辦商違競爭例 共罰397萬
瓜分安達邨裝修合謀定價 首判罰款 10房會認可承辦商違競爭例 共罰397萬
胡紅玉卸任：望油價問題永纏政府
胡紅玉卸任：望油價問題永纏政府
重提政府承諾：檢視應否豁免法定組織
重提政府承諾：檢視應否豁免法定組織
陶輝申報地址 地署證屬牌照屋 無回應涉霸官地違規改建指控
陶輝申報地址 地署證屬牌照屋 無回應涉霸官地違規改建指控
警員粗言打罵腳踢6歲子 警：虐兒組調查
警員粗言打罵腳踢6歲子 警：虐兒組調查
【抗疫百日】兩成患者無病徵 10歲以下四成隱形 許樹昌：病毒量可同樣高 控疫高難度
【抗疫百日】兩成患者無病徵 10歲以下四成隱形 許樹昌：病毒量可同樣高 控疫高難度
「零確診」料難持久 圍堵政策要繼續
「零確診」料難持久 圍堵政策要繼續
SARS調查作供 許樹昌：政治壓力沉重
SARS調查作供 許樹昌：政治壓力沉重
連續4日零確診 英染疫出院者返港驗出陽性 豁免檢疫下周推 內地港商受惠
連續4日零確診 英染疫出院者返港驗出陽性 豁免檢疫下周推 內地港商受惠
300滯巴港人今抵港 將入駿洋邨
300滯巴港人今抵港 將入駿洋邨
疫下醫院禁探訪 義工「開台」助病童重展笑容
疫下醫院禁探訪 義工「開台」助病童重展笑容
【疫境仁心】畫‧打氣
【疫境仁心】畫‧打氣
港島西內科輪候3.2年最長 醫生料疫後更長龍
港島西內科輪候3.2年最長 醫生料疫後更長龍
陳茂波料GDP或跌7%
陳茂波料GDP或跌7%
3人涉恐嚇TVB東方報業被捕
3人涉恐嚇TVB東方報業被捕
警嘲「無耳聽唔到」 趙家賢平機會投訴
警嘲「無耳聽唔到」 趙家賢平機會投訴
吉舖檢1.6億元冰毒 重296公斤歷來最多
吉舖檢1.6億元冰毒 重296公斤歷來最多
口罩網騙拘8人 一人涉報假案圖脫身
口罩網騙拘8人 一人涉報假案圖脫身
DSE英文聆聽 考寫影片講稿
DSE英文聆聽 考寫影片講稿
撞倒母子一死一傷 六旬司機囚23月
撞倒母子一死一傷 六旬司機囚23月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】警遊樂會6.5萬買4泳衣脫水機 陳帆拒公開會所圖則：信「用家」判斷
【Emily】警遊樂會6.5萬買4泳衣脫水機 陳帆拒公開會所圖則：信「用家」判斷
【Emily】5月底兩會 田北辰倡上京前檢疫 梁志祥：若無豁免 好多人去唔到
【Emily】5月底兩會 田北辰倡上京前檢疫 梁志祥：若無豁免 好多人去唔到
【Emily】開會協調超區 泛民達共識搞初選
【Emily】開會協調超區 泛民達共識搞初選
【Emily】財案二讀李家超鬧「手足」 梁君彥話無離題
【Emily】財案二讀李家超鬧「手足」 梁君彥話無離題
【Emily】獲贈生日蛋糕 肥老闆話要餵林健鋒
【Emily】獲贈生日蛋糕 肥老闆話要餵林健鋒