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港聞二

警員粗言打罵腳踢6歲子 警：虐兒組調查

【明報專訊】網上流傳一段片段，顯示一名男子在單位內不斷指罵年約6歲兒子，有人起腳踢並以拖鞋大力丟向幼童。據了解，涉事男子為警務人員。警方表示會調查事件。據悉，該男童已交由其他親友照顧。

警方回覆查詢表示，得悉有關事件，案件交港島總區虐待兒童調查組跟進調查，呼籲任何人如有任何證據可提供，應立即與警方聯絡。警方又稱非常重視人員的操守，如證實有人員違規，定必嚴正處理。

片長15分鐘 罵子「正宗垃圾」

涉事片段長15分鐘，相信由家居攝錄鏡頭拍攝。片段開始時顯示一名男子回家，甫進門便大聲指罵兒子「無用」、「垃圾」、「搞搞震」，又推他進入房間，繼續指罵「生你兩個係搞亂呢個社會」、「正宗垃圾」、「衰過垃圾」，又指他「返學校打人」、「叫你教阿妹又教唔到」、「搞到爸爸媽媽成日鬧交」等，又說「我就嚟唔住喺度，你哋死咗佢啦全部，你哋死埋一堆」，言詞夾雜粗言，又脫掉拖鞋丟向兒子，房內傳出嚎哭聲。

男子穿回拖鞋，粗暴地拉兒子離開房間，在走廊連續踢他兩腳，並再次脫掉拖鞋丟向他，繼續罵他「打（工人）姐姐」，「你去做狗啦不如，汪汪汪」等，其後更推跌兒子身旁一個儲物櫃，兒子繼續痛哭。男子打罵兒子期間，屋內傭人一直在工作，未有理會或勸阻。

連登討論區一則帖文的發布者稱，涉事男子為一名警員，涉嫌於1月13日在海怡半島一宿舍單位虐打其6歲兒子，其子送到瑪麗醫院檢查。發文者表示，其朋友為該警員妻子，正辦理離婚手續，又稱片中男童自3歲起已遭該警員虐打，經常全身瘀傷。帖文又指出，當日其友人將兒子帶到瑪麗醫院檢查時，社工稱因涉事者是警員，為免影響其工作，不建議報警。本報向瑪麗醫院查詢，院方表示未經病人同意，不會回應事件。社署今晨回應稱，涉事兒童是社署社工一直跟進的個案，該署較早前已按機制舉行了「保護懷疑受虐待兒童多專業個案會議」，並正在跟進其所擬定的計劃，以保障該兒童安全。

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