胡紅玉卸任：望油價問題永纏政府

稱政府有責任應付 冀有天會改變

自2013年任競委會主席，胡紅玉昨日最後一天在競委會上班。卸任記者會上，由於她有消費保障背景，她對消費者面對油價高企別無選擇感到「很失望」，希望政府「努力啲」道明油價政策。她指出，油價上落是政策問題，並非競委會可以左右，但競委會不能避談。

對於油價問題，胡紅玉說不是個人最大遺憾，覺得這題目會永久纏繞，並冀這問題可「永久纏住」政府，因政府有責任應付。她說油價高企是問題，若政府針對應付油公司和環保，她反問，「如何應付700萬人口？」她稱整體燃油政策需要政府討論，她只能「日日講」，冀有日會有改變，但相信油價問題短期內不會改變。

調查燃油市場 無收集資料權力

「不單拿不到 仲要收律師信」

胡紅玉憶述做燃油市場調查時，難向油公司索取資料，「不單止拿不到，仲要收律師信，（油公司）更要求要先核准報告，梗係嬲」。《競爭條例》實施4年許以來，有6宗合謀案件入稟，當中兩宗勝訴。她說現時舉證是刑事標準，但案件卻以民事處理，「很苛刻」，希望未來可用民事標準舉證。

民事案刑事標準舉證 「很苛刻」

競委會一直被批無牙老虎，她笑言過去做公職常被指無牙，認為由於大眾有所期望。她再舉油價為例，稱若有反競爭證據，競委會歡迎打官司，亦歡迎政府提供資料，但競委會調查時確實無收集資料的權力。對於其中一名委員郭榮鏗出任兩年不獲續任，她說政府決定應由政府解釋，但她非常尊重每名卸任委員，認為均有其專長。對於明天上任的新主席陳家殷，她有很大信心，形容陳誠懇、努力、積極，「是很出色的人選」。