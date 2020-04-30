港聞

港聞二

胡紅玉卸任：望油價問題永纏政府

【明報專訊】車用燃油售價持續高企，油公司常被指合謀定價，然而競爭事務委員會曾就油市場做調查，不單拿不到資料，還被油公司發律師信。主席胡紅玉任期今日屆滿，昨稱遺憾燃油政策至今不清不楚。她說，政府常說要應付油公司和環保，反問政府「如何應付700萬人口？」她稱相信油價問題會永久纏繞，並希望這問題可「永久纏住」政府，因政府有責任應付，而她可以做的只有「日日講」，冀有天會有改變。

稱政府有責任應付 冀有天會改變

自2013年任競委會主席，胡紅玉昨日最後一天在競委會上班。卸任記者會上，由於她有消費保障背景，她對消費者面對油價高企別無選擇感到「很失望」，希望政府「努力啲」道明油價政策。她指出，油價上落是政策問題，並非競委會可以左右，但競委會不能避談。

對於油價問題，胡紅玉說不是個人最大遺憾，覺得這題目會永久纏繞，並冀這問題可「永久纏住」政府，因政府有責任應付。她說油價高企是問題，若政府針對應付油公司和環保，她反問，「如何應付700萬人口？」她稱整體燃油政策需要政府討論，她只能「日日講」，冀有日會有改變，但相信油價問題短期內不會改變。

調查燃油市場 無收集資料權力

「不單拿不到 仲要收律師信」

胡紅玉憶述做燃油市場調查時，難向油公司索取資料，「不單止拿不到，仲要收律師信，（油公司）更要求要先核准報告，梗係嬲」。《競爭條例》實施4年許以來，有6宗合謀案件入稟，當中兩宗勝訴。她說現時舉證是刑事標準，但案件卻以民事處理，「很苛刻」，希望未來可用民事標準舉證。

民事案刑事標準舉證 「很苛刻」

競委會一直被批無牙老虎，她笑言過去做公職常被指無牙，認為由於大眾有所期望。她再舉油價為例，稱若有反競爭證據，競委會歡迎打官司，亦歡迎政府提供資料，但競委會調查時確實無收集資料的權力。對於其中一名委員郭榮鏗出任兩年不獲續任，她說政府決定應由政府解釋，但她非常尊重每名卸任委員，認為均有其專長。對於明天上任的新主席陳家殷，她有很大信心，形容陳誠懇、努力、積極，「是很出色的人選」。

上 / 下一篇新聞

梁天琦刑期不變 官：理念非減刑理由 盧建民黃家駒申上訴同被駁回
梁天琦刑期不變 官：理念非減刑理由 盧建民黃家駒申上訴同被駁回
判辭：「共同目的」無關動機 依實際行為推論
判辭：「共同目的」無關動機 依實際行為推論
稱港狀况惡化 美8議員函國務卿促提行動
稱港狀况惡化 美8議員函國務卿促提行動
3美媒被禁在港採訪 曾國衞：中央有外交事權
3美媒被禁在港採訪 曾國衞：中央有外交事權
瓜分安達邨裝修合謀定價 首判罰款 10房會認可承辦商違競爭例 共罰397萬
瓜分安達邨裝修合謀定價 首判罰款 10房會認可承辦商違競爭例 共罰397萬
重提政府承諾：檢視應否豁免法定組織
重提政府承諾：檢視應否豁免法定組織
陶輝申報地址 地署證屬牌照屋 無回應涉霸官地違規改建指控
陶輝申報地址 地署證屬牌照屋 無回應涉霸官地違規改建指控
警員粗言打罵腳踢6歲子 警：虐兒組調查
警員粗言打罵腳踢6歲子 警：虐兒組調查
五一遊行上訴駁回 職工盟改開街站「遍地開花」
五一遊行上訴駁回 職工盟改開街站「遍地開花」
【抗疫百日】兩成患者無病徵 10歲以下四成隱形 許樹昌：病毒量可同樣高 控疫高難度
【抗疫百日】兩成患者無病徵 10歲以下四成隱形 許樹昌：病毒量可同樣高 控疫高難度
「零確診」料難持久 圍堵政策要繼續
「零確診」料難持久 圍堵政策要繼續
SARS調查作供 許樹昌：政治壓力沉重
SARS調查作供 許樹昌：政治壓力沉重
連續4日零確診 英染疫出院者返港驗出陽性 豁免檢疫下周推 內地港商受惠
連續4日零確診 英染疫出院者返港驗出陽性 豁免檢疫下周推 內地港商受惠
300滯巴港人今抵港 將入駿洋邨
300滯巴港人今抵港 將入駿洋邨
疫下醫院禁探訪 義工「開台」助病童重展笑容
疫下醫院禁探訪 義工「開台」助病童重展笑容
【疫境仁心】畫‧打氣
【疫境仁心】畫‧打氣
港島西內科輪候3.2年最長 醫生料疫後更長龍
港島西內科輪候3.2年最長 醫生料疫後更長龍
陳茂波料GDP或跌7%
陳茂波料GDP或跌7%
3人涉恐嚇TVB東方報業被捕
3人涉恐嚇TVB東方報業被捕
警嘲「無耳聽唔到」 趙家賢平機會投訴
警嘲「無耳聽唔到」 趙家賢平機會投訴
吉舖檢1.6億元冰毒 重296公斤歷來最多
吉舖檢1.6億元冰毒 重296公斤歷來最多
口罩網騙拘8人 一人涉報假案圖脫身
口罩網騙拘8人 一人涉報假案圖脫身
DSE英文聆聽 考寫影片講稿
DSE英文聆聽 考寫影片講稿
撞倒母子一死一傷 六旬司機囚23月
撞倒母子一死一傷 六旬司機囚23月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】警遊樂會6.5萬買4泳衣脫水機 陳帆拒公開會所圖則：信「用家」判斷
【Emily】警遊樂會6.5萬買4泳衣脫水機 陳帆拒公開會所圖則：信「用家」判斷
【Emily】5月底兩會 田北辰倡上京前檢疫 梁志祥：若無豁免 好多人去唔到
【Emily】5月底兩會 田北辰倡上京前檢疫 梁志祥：若無豁免 好多人去唔到
【Emily】開會協調超區 泛民達共識搞初選
【Emily】開會協調超區 泛民達共識搞初選
【Emily】財案二讀李家超鬧「手足」 梁君彥話無離題
【Emily】財案二讀李家超鬧「手足」 梁君彥話無離題
【Emily】獲贈生日蛋糕 肥老闆話要餵林健鋒
【Emily】獲贈生日蛋糕 肥老闆話要餵林健鋒