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瓜分安達邨裝修合謀定價 首判罰款 10房會認可承辦商違競爭例 共罰397萬

【明報專訊】競爭事務委員會於2017年入稟，指控10間為觀塘安達邨第一期提供裝修服務的承辦商，以「分餅仔」形式分配生意，又共同制定「套餐價」，瓜分巿場及合謀定價。該10間公司早前被裁定違反「第一行為守則」，競爭事務審裁處法官昨下令各公司分別須付13.2萬至74萬元罰款，合共397萬元。法官在判辭指出，審裁處以透明、科學化的方式計算罰款額，有助阻嚇反競爭行為。今次是首宗因違反《競爭條例》被判罰款的個案。

競委會：立下重要案例

學者：料日後罰款額慢慢提高

競委會行政總裁冼博崙表示，判決立下重要的案例，有助為競爭法案件釐定罰款的方法提供指引。冼博崙又指出，就公屋裝修服務入稟的同類案件至今有3宗，顯示做法在行內相當普遍。

研究競爭法的香港大學法律學院副教授鄭建韓表示，本港沒有判公司巨額罰款的慣例，社會對此的認受性與外國不同，所以不認為總罰款近400萬元是太少，又指出作為競爭條例首宗罰款裁決，若要罰到公司倒閉或破產，屬不切實際，相信罰款額日後可慢慢提高。

競委會建議罰則參考歐盟英國

官稱做法透明科學

本案有10間答辯公司，案發時均為房委會認可的裝修承辦商，去年被裁定違反《競爭條例》的「第一行為守則」。競爭事務審裁處昨頒下判辭，以釐定罰款。

法官林雲浩採納競委會一方的建議，參考了歐盟及英國針對反競爭法的罰款計算方法。林官認為，比起答辯公司提出的澳洲例子，競委會一方引用歐盟及英國例子列出各種考慮因素，做法較透明及科學化。林官指出，企業違反競爭法多數不是出於意外，而是有意圖利，所以審判處評估罰款金額的過程愈透明，對他們愈有阻嚇力；加上《競爭條例》在香港是新鮮事物，應該令外界認識罰款的計算過程。

答辯公司求情稱非主謀

官指嚴重打擊市場 拒減罰款

林官終採用「四部曲」釐定10間公司的罰款額：1.以公司銷售額、違法嚴重程度等因素，訂出罰款「基本額」；2.適當上調或下調；3.如罰款超出法定上限，需調低金額；4.如公司配合調查或無力付款，可減輕罰款。

有答辯公司聲稱他們並非主謀，要求減輕「基本額」。林官表示，10間公司合共承辨867個單位的裝修生意，佔該屋邨租戶的38％，市場份額相當大，他們合謀定價已對市場構成嚴重打擊。

另有答辯公司表示他們利潤不多，而且事後遭當局從房委會認可承辦商的名單中剔除，希望下調罰款。林官強調，房委會早已警告承辦商不可「分餅仔」（pie-sharing）分配市場，各公司卻沒有理會，因此不予以減免。

最高可罰3年營業額10％

根據《競爭條例》，如果觸犯圍標或合謀定價等行為，違例者可被罰款及取消董事資格，最高罰款可達違例期間每年10%營業額，最多3年。判辭透露，其中7間公司的罰款額原本為26.7萬至95.8萬不等，受法定上限的限制，才獲調低至現時的金額。

【案件編號：CTEA2/17】

相關字詞﹕罰款 合謀定價 裝修 安達邨 競爭事務委員會

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