稱港狀况惡化 美8議員函國務卿促提行動

提及15民主派被捕及兩辦事件

聯署者包括共和黨參議員魯比奧、民主黨眾議員麥高文等，信中稱中國政府加快削弱香港自治、法治，並提及民主黨創黨主席李柱銘等15名民主派人士被捕、中央官員倡議基本法23條立法、稱民主派議員行使權利是違反誓言，以及稱「兩辦」不受基本法22條所限等事件。

信中指出，香港的未來對美國、國際社會而言非常重要，若未能阻止北京削弱香港自治，會令港人自由、人權，以至香港作為美國伙伴、國際經濟角色受損，強調美國需處理，冀報告會對香港自治狀况有全面和準確的評估。信中強調，中國在《中英聯合聲明》作出具法律效力的承諾，美國必須清晰表達北京違反承諾會有後果。

民建聯斥干預 莫乃光：美議員緊貼香港

資訊科技界議員莫乃光稱，報告主要涵蓋去年事件，近日事件或於明年報告提及，但他說中美政治形勢或有變，難料近日事件會否令美國更強硬以至制裁，但信件反映國會議員緊貼香港，若他們對報告有不滿，不排除議會有行動。

民建聯張國鈞稱，若兩辦評論香港事務屬干預，美國國會議員要求政府啟動制裁、恫嚇香港官員，「這就是干預」，斥民主派未對此批評屬雙重標準。該黨周浩鼎質疑信中提及拘捕民主派人士，是干預香港檢控及司法系統。

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛稱，中美關係因疫情變緊張，香港關乎中美在民主、自由價值觀分歧，無可能被忽略，兩辦、拘捕李柱銘等事件在華府眼中是打壓高度自治的佐證。他料報告較往年有更負面評價、強烈措辭，又認為報告要補充近期發展應不困難。

另外，兩辦是否受基本法22條限制，教育界議員葉建源昨引述首任中聯辦主任姜恩柱著作，當中提及屬中聯辦前身的新華社香港分社「不干預特別行政區自治範圍內的事務」；又引述中聯辦前法律部長王振民著作稱一國及兩制屬「相輔相成」，中央要尊重、決不干預特區自治等。

會計界議員梁繼昌關注《基本法》所指的政治體制涵蓋行政、立法、司法機關、區域組織以至公務員，質疑若中聯辦稱對香港政治體制有監督權，是否下次討論委任終院法官，亦要中聯辦主任過問。