判辭：「共同目的」無關動機 依實際行為推論

盧：非法集結須有訂明行為

原審法官引導陪審團處理暴動罪時，要他們先考慮盧建民當時有否參與非法集結，以及與其他集結者是否有「共同目的」，當中「共同目的」代表集結者作出擾亂秩序，或帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的「訂明行為」。

盧建民一方申請上訴時爭議「共同目的」和「訂明行為」涉及的元素不同，認為集結者須以「訂明行為」達致一個「共同目的」，才可構成非法集結罪，認為原審法官錯誤地引導陪審團。

共同目的毋須以事前計劃等證明

上訴庭在判辭中則表示，在普通法下，集結者作出危害公眾安寧行為的「共同目的」，可以是合法或非法，甚至沒有其他目的下，純粹為破壞公眾安寧。

上訴庭又引述英國法律改革委員會於1983年發表的報告稱，「共同目的」並非代表動機，形容參與暴動者的個別動機無關宏旨，控方亦毋須為證明「共同目的」而提供事前計劃或協議等證據，認為法庭在大部分情况下，可從該群集結者的實際作為推論，例如集結者正襲擊警察或阻礙他們恢復秩序，或試圖佔領警署，當中的「共同目的」便可由此辨識；所以上訴庭駁回盧建民一方的定罪上訴許可。