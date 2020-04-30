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梁天琦刑期不變 官：理念非減刑理由 盧建民黃家駒申上訴同被駁回

【明報專訊】2016年農曆年初二凌晨旺角大衝突，本土民主前線前發言人梁天琦因暴動和襲警罪成，被判囚6年，他早前獲准就刑期上訴，同案被告黃家駒則就刑期申上訴許可、盧建民就定罪和刑期申上訴許可。上訴庭昨駁回全部人的上訴及上訴許可，表明市民守法屬法治不可或缺的元素，形容梁天琦干犯的暴動罪極其嚴重，即使「他本意為保護本土文化」，亦不能構成減刑理由，而且他當日參與的暴動和作出的暴力行為，亦與其理念不成比例。

盧將上訴終院 梁未決定

盧建民和黃家駒昨親自出庭應訊，梁天琦則沒有到庭，由律師代表出席。代表盧的大律師劉偉聰表示將就定罪和判刑上訴至終審法院，並代表盧呼籲港人記着「沒有人是孤島，不遺忘、不淡忘、不善忘」。梁天琦一方則表示未有決定。梁預計於2022年1月19日出獄。

案件由高等法院首席法官潘兆初、上訴庭法官朱芬齡和彭偉昌審理。上訴庭頒下判辭稱，法治為本港成功基石，若要維護香港所擁有的文明自由，以及確保其持續進步和發展，法治屬必不可少的核心價值。

上訴庭引述《基本法》第42條稱，「市民必須守法」屬法治不可或缺的元素，形容法律須確保公共秩序和安寧受保障，不被暴力衝擊，否則法治便會受損，故法庭會對干犯暴動罪的人處以具懲罰性和阻嚇性的判刑，即時監禁屬必然選擇，以反映法律對維護公眾秩序的決心，並向社會和公眾清晰說明，法律絕不容許公共秩序被人以暴力非法破壞或擾亂。

上訴庭列暴動罪判刑12項原則

就暴動罪判刑的考慮因素，上訴庭羅列12項原則，包括：1. 是否有預謀；2. 參與人數多少；3. 暴力程度；4. 規模；5. 歷時多久，是否經警方或其他公職人員重複警告後仍進行；6. 對財物和人造成的傷害；7. 造成威脅的嚴重性；8. 滋擾公眾的性質和程度；9. 對社群關係的影響；10. 對公共開支造成的負擔；11. 犯案者的角色和參與程度；12. 犯案者其間有否干犯其他罪行。

上訴庭同時引用「黃之鋒衝擊公民廣場案」指出，在涉及暴力和非法集結的案件中，犯案者的理念並非求情理由，並表明不同案件所涉的背景和案情有差異，法庭判刑時須按個別案件的實際情况，判處適當刑罰。

判辭：梁本意衛本土 行為理念不成正比

就梁天琦所涉的旺角亞皆老街暴動罪刑期上訴，上訴庭裁定亞皆老街暴動屬較早前砵蘭街暴動的延續，非單一事件，參與者起初便以警員為襲擊目標，屬有預謀犯案；而梁天琦一開始已在砵蘭街現身，目睹事件發展，故他不能辯稱警員的出現和之後的衝突屬其預料之外，裁定他當時應能預計參與者可能向警員施襲，他由事件開初至被捕一直在場，亦屬控罪的「事實背景」，原審法官可對此加以考慮；而即使梁的本意為保護本土文化，他當日的行為亦與其理念不成比例，故6年刑期沒明顯過重。

【案件編號：CACC164/18】

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相關字詞﹕上訴庭 黃家駒 盧建民 暴動罪 梁天琦 旺角大衝突

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