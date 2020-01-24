微軟助口罩網購免死機 1分鐘承受300萬登記

3月首批預訂接數十萬登記

一合口罩擬增第二廠房

何錫漢表示，一合口罩於3月進行首批預訂時，使用臨時技術方案，開售後每個時間點均需同時處理逾千個數據湧入網站，最終收到數以十萬計的數據，「承辦商輸出成Excel檔案後，都說要時間處理，人手更加處理不到」。

他說，本身系統後台使用Microsoft技術，最終決定與其合作，同時應用其資源規劃系統管理產能、物流及出貨，並用其工具建立應用程式，統一客戶端及後台，方便處理大量數據。他表示，5月將有新一輪預購，系統能於1分鐘內支援300萬個登記。

設口罩捐贈計劃 報表提升透明度

除了銷售外，一合口罩亦設「捐贈口罩1：1配對計劃」，市民於平台上每捐出一個，公司會捐出同等數量口罩予指定非牟利機構。何錫漢說，Microsoft亦聯繫了其慈善計劃下的本地非牟利機構，成為一合口罩的受惠團體，系統另可輸出不同的報表，顯示公司向不同非牟利機構捐贈多少口罩，提升捐贈過程的透明度。

一合口罩工廠仍在設置中，設有5條生產線，預計5月初投產，每日可生產30萬至50萬個口罩。何錫漢透露，公司董事已投資8位數字金額，並有計劃開設第二廠房，擴大生產力。