考評局突改政策 禁戴豬嘴氣閥N95

稱未過濾呼氣或增感染風險

市面上口罩分多種，其中部分N95口罩及防毒面罩設呼氣閥，考評局昨去信試場學校更新試場指引，稱與衛生防護中心溝通後，為保障試場的公共衛生，考生及考務人員均不應於試場佩戴連氣閥的呼吸器。若考務人員發現有考生佩戴連氣閥的呼吸器，須在考生進入試場前為考生提供外科口罩，並要求對方更換。如考生拒絕除下連氣閥的呼吸器，可在呼吸器上再佩戴外科口罩。

考評局回覆本報稱，沒有經過濾的呼氣，會由氣閥排出，或會增加其他人受感染的風險，要求考生及考務人員於試場內戴上外科口罩。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷稱佩戴口罩為預防自己感染及防止他人受到感染，佩戴連氣閥的呼吸器，雖可過濾吸入的空氣，但呼出的空氣則不受限制，即使於疫情嚴峻之時，政府亦從未規範市民佩戴的口罩，「不明為何單單是限制考試」，認為政府須釐清準則。

專家：不明為何只限制考試

本月15日教育局及考評局曾召開記者會，考評局秘書長蘇國生曾被問及考生可否戴布口罩或「豬嘴」應考，當時蘇國生稱考生須戴上外科口罩應試，亦可攜帶其他口罩，惟監考員查核考生身分時，須把口罩除下。