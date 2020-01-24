DSE 英文卷考彩虹邨「打卡」 教師料多人選答

卷二寫作卷分兩部分，甲部為必答題，考生以約200字撰寫食評；乙部則為選答題，考生從8條題目中選1題作答（見表）。今年試卷有題目以本港熱門「打卡」屋邨為題材，設定考生已訪問過數名IG用家及屋邨居民，以約400字撰寫一篇文章交功課。昨日英文科考試，有29名考生報告因生病而不能應考；2名考生因發燒或有病徵而不准進入試場，另7人因不適而在考試期間離開試場。

英文教師：須以轉述句表達

樂善堂余近卿中學英文科主任李明怡稱，寫作題整體而言生活化，首次所有題目附上圖片。她估計，較多考生選第二、三條，第二題涉及考生亦會在IG「打卡」的熱門地點，題材貼身，不過要留意，題目指考生與IG使用者及住戶訪談，寫文時要運用轉述句，描述住戶心聲，亦要有足夠詞彙描寫有關設施。第三題要求考生解釋文具店業式微的趨勢及其生存空間。李明怡稱，第三題亦是考生熟悉的題材，「學生見到文具店、文青風題材，以為自己識，但題目要求寫新聞寫作，不是個人意見」。

廠商會英文科主任鄧美儀認為，考生以往寫過不少「自拍」、拍照等相關文章，不算困難，但須突出年輕人愛到該處打卡的原因，描述居民心態也須全面，如居民或因屋邨更添生氣而感高興，也有人覺得受滋擾。

出題不止參考本地報章

閱讀卷多地道用語

另外，今年卷一閱讀卷甲部必答題談及大館活化及保育；乙部分為難度較低的B1卷及難度較高的B2卷，考生須二擇其一。B1卷的兩篇文章內容圍繞放風箏活動及其於香港式微的現象；B2的篇章則有關英國節目主持人Graham Norton如何回覆報章讀者來信。

樂善堂余近卿中學英文科主任何振業稱，B2部分稍為困難，內文有不少地道用語，如考生少接觸外國報道及節目，會認為文章艱澀明白，可見考評局不再只參考本地英文報章，建議考生如想B2部分取得高分，宜多涉獵不同地道用語。