陶輝家門前採訪 《壹》兩記者涉遊蕩 被捕後無條件獲釋

《壹》譴責警「擄走」記者

警：絕無其事 言論失實

其中一名被捕記者陳先生（化名）向本報稱，昨午完成採訪後與同事各自離開採訪現場，步至清水灣道一巴士站時，陳見到其同事在馬路另一邊被多名軍裝及便衣警察查問，遂上前了解及表明記者身分及所屬機構，其間有配合警方行動。他說警方查問他們在場原因，並搜袋兼查看記者筆記簿，最後警方以涉嫌「遊蕩引致他人擔心」拘捕兩人。據了解，二人分開押上兩架警車，其中一人被鎖上手銬。

警方稱，昨午近4時接獲市民報案，稱兩名男子在清水灣碧水新村徘徊，形迹可疑，擔心有人犯案。警方接報到場，先後截獲兩名男子（28及30歲），發現他們並非附近居民，亦未有提供在現場出現的合理辯解，懷疑有人干犯「遊蕩罪」，遂將兩人拘捕及帶回將軍澳警署。經調查後，警方核實二人屬《壹週刊》記者，並得知他們在被截查前正進行記者工作，遂將兩人釋放。警方消息稱，兩名記者當時在陶輝的家門外活動，屋內工人有懷疑，於是報警，警員到場後，二人最初未有表明身分，稱是路過。