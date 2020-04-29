投訴難避監視 邵家臻促設「監懲會」

現時如在囚者有不滿，可致函立法會議員、申訴專員投訴，或與太平紳士會面，或直接向懲教署投訴調查組「落案」投訴。邵家臻說，無論在囚者循哪一種途徑申訴，都會被懲教職員察覺，甚至秋後算帳，「無一種不『揚』的方法」。

獨立處理可避「查自己人」

他舉例，如在囚者要求取「封口信」寄給議員，事後都會被召見；議員作出公務探訪，保安組職員事前或事後都會查問囚犯因何事約見；與太平紳士會面時，若要求監督離開，事後亦會被追究。他形容懲教署職員和囚犯之間往往「有一種角力」，而懲教署內部的投訴調查組亦是由署長委任，因此他要求盡快成立獨立「監懲會」，避免懲教署「自己人查自己人」；並希望署方容許人權和法律團體定期探望。

根據懲教署網頁，2019年投訴調查組展開調查的個案有119宗，較2018年的81宗升47%，當中以懲教人員「行為不當」指控佔最多，有53宗。本報向懲教署查詢這些投訴個案最終有多少成立，署方並無回應。另外，於2017至2019年間，太平紳士巡視懲教設施時收到的投訴個案分別有209宗、187宗及155宗。