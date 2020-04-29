釋囚稱獄中索投訴表遭報復 被指藏過多枕袋薄被 罰獨立囚禁

4月3日刑滿出獄的A日前接受傳媒訪問，他說3月12日在大欖服刑時，一名姓何懲教主任指着一張不屬於A的毛氈，對他粗言辱罵：「你條××摺×番好份氈。」A稱那毛氈不是他的，但願意摺好，何繼續喝斥他是「監躉」、「扮嘢」，並罰他拿着毛氈到走廊罰站。

被辱罵觸發 批打壓「唯一發聲途徑」

A說自己一度拿起氈子，但何繼續辱罵，他忍無可忍放下，此時何稱他不服從命令，要求保安組到場，並要單獨囚禁A。A說被帶到保安室後，有職員向他說是何行為不當，不會單獨囚禁他，勸他不要追究。

A稱，翌日他和23名囚友對於何濫權及職員欲擺平事件感不滿，希望取得投訴表格向申訴專員投訴，有職員知悉後勸止。3月14日，保安組突擊搜查，A與另6名囚犯被指擁有多過一個枕頭袋、薄被等「違禁品」，須即時單獨囚禁。A認為管方以「莫須有」罪名秋後算帳。

A於3月14日至19日被罰單獨囚禁，但他堅持投訴，最終於3月16日獲發表格，惟遞表期間多次被職員召見，故他不知道最終是否成功寄出投訴信。

A續說，3月26日早上，一名支持他的囚友取餐時，欲取「齋餐」不獲批，結果該囚友倒翻獲發的普通餐，引起衝突，在場囚友亦不滿。數小時後，懲教署派出俗稱「飛虎隊」的區域應變隊到場突擊搜查，並將22名囚犯調倉，當中A被送到赤柱單獨囚禁。

懲教3月發稿：有人煽動集體對抗

懲教署3月16日發稿稱，為應對疫情，大欖懲教所加強監管清潔及個人衛生，有部分人「不滿有關安排帶來額外壓力，計劃集體行動對抗管方」。署方稱3月13日有24在囚者集體投訴，「不滿管方提升寢室的整潔及個人衛生」；行動中有7人「懷疑煽動其他在囚人士進行集體非法活動」，故被隔離調查。至於26日的事件，署方稱是「部分心有不甘的在囚人士企圖計劃再次煽動大批在囚人士參與集體行動對抗管方」。

A說，對於被職員辱罵冤屈感憤怒，亦認為作出投訴而被打壓。他說，當囚友希望取表格投訴，往往會被稱「搞事」，「這是我們唯一出聲的途徑，讓我們表達不滿，如果這都被打壓，（監獄）裏面的情况將無法想像」。

本報就A的說法查詢懲教署，署方回覆稱早前已發新聞公報闡述事件背景及處理方法，沒有補充；另指如在囚者就服刑期間的待遇有不滿，可透過不同途徑投訴。

立法會議員邵家臻認為事件起因「本是小事一樁」，批評涉事職員錯判形勢，部門又「死頂」，結果令事件升溫。他要求懲教署公開相關內部調查報告，交代如何研判事件。