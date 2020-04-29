涉圍警大興基地 踢保8人重拘

去年10月屯門抗議 促查「泄氣體」

6男兩女被捕人年齡介乎15至27歲，各人被暫控管有適合作非法用途工具罪、管有任何物品意圖摧毁或損壞財產罪、在公眾地方管有攻擊性武器罪，或未能在規定下出示身分證明文件罪；案件今於粉嶺裁判法院提堂。

新界北總區重案組第二隊總督察溫景亨表示，去年10月下旬有網民稱大興行動基地有不明氣體泄漏，影響居民，有網民發起10月30日到大興行動基地抗議及要求警方交代，其間有人破壞附近公共設施、堵路及使用雷射筆。當晚警方以涉嫌藏有攻擊性武器、非法集結等罪拘捕52人，警方在部分被捕人身上檢獲膠帶、噴漆、鎅刀、鐵槌及噴漆等物品。

警：踢保不等於中止調查

溫續說，調查期間，各被捕人於不同時間向警方表示拒絕保釋，獲警方暫時釋放。溫表示，現時調查工作已完成，徵詢律政司第一階段意見後，上周五再次拘捕當中8人。溫表示，留意到網上常有人表示可教年輕人踢保，誤導年輕人相信「踢保」可免受刑責，他強調踢保不等於中止調查，踢保者仍有可能再被拘捕及檢控。

（反修例風暴）