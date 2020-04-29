區院反修例案 續不交郭偉健審

康宏詐騙案如常處理

郭官昨在區院26及27庭處理不同案件的排期聆訊，包括訴康宏前首席財務總監陳麗兒、康宏環球前執行董事麥光耀、康宏環球前經理黃淑安及鼎成證券總經理李易明串謀詐騙的案件，4人全不認罪，郭官將案件排期明年2月22日開審。至於康宏前董事、人稱「醫生」的曹貴子、康宏前執行董事陳毅凱及陳麗兒被指串謀詐騙的案件，則將於5月4日開審。

不過，涉及3宗反修例案件的排期聆訊，下午則交由區院首席法官高勁修處理。首案被告石朗天、劉耀聰及陳啟賢，被指去年9月14日在淘大商場襲擊不同政見者，被控非法集結、襲擊致造成身體傷害及傷人等8項控罪，押後6月9日再訊。

次案被告羅偉華、黃綺婷及埃及籍男子Soliman Ahmed Fawzi Elsayed，被指去年10月6日襲擊不同政見者，被控有意圖而傷人罪，案件押後至6月9日再訊。

第3宗案件的被告電訊公司外勤員陳景僖被指參與對警員起底，被控「不誠實地獲益而取用電腦」等5罪，案件押後6月2日再訊。據司法機構網頁，今天區院的反修例案件同由高勁修法官處理。

【案件編號：DCCC657/19、& 153、154、164/20】

（反修例風暴）