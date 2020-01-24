防暴驅散IFC和你唱 票控至少6人違限聚

同收告票 「劉公子」：不會交罰款

晚上6時半前，數人在IFC中庭揮動旗幟及唱歌。至6時半，大批防暴警進入商場範圍驅散，多名中西區區議員到場質疑警方進入私人地方執法是否得到商場批准。中區警區總督察陳淑萍稱，接到報案稱有人聚集，她未透露什麼人報案，強調警方有權進入商場執法，商場同意與否不是因素。

警方拉起封鎖線，開咪稱限聚令生效，警告在場市民不要聚集，部分商店拉閘。一批警員另在中庭截停數名市民查問，包括劉定成，並發出定額罰款通知書。劉定成稱，他與男助手及兩名女友人在中庭商討晚飯吃什麼，突被警員截停及不准離開、記下個人資料和發告票。他稱對「被屈」2000元感憤怒，質疑「可能政府無錢使」、警員要「OT錢」，自言無犯法，不會交罰款。警方亦在附近截停兩名青年及發告票。

警員曾短暫離開IFC商場，約7時半再進入商場截查多人，有少年亦在港鐵站被截查，警員至晚上約9時離開，部分市民仍留在商場內唱歌及叫口號，包括一名打扮成朝鮮領導人金正恩的市民。

（反修例風暴）