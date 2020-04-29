黃浩銘覆核釋囚參選權 律政司：規定為護立會誠信

禁選期過長 申請方：同涉選民投票權

《立法會條例》、《區議會條例》及《鄉郊代表選舉條例》目前均有條文限制，任何人如被判囚超過3個月，不論是否獲判緩刑，5年內將喪失被提名或當選資格，故黃浩銘將受其所限，無法參加今年立法會及2023年的區議會和鄉郊代表選舉。

代表申請人黃浩銘的資深大律師潘熙表示，本案不止影響黃的被選舉權，同時涉及選民的投票權，形容有關規定太空泛，未有考慮罪行的性質、嚴重性，以及涉事者的個人情况。申請方又形容，緩刑的嚴重性質較低，條例卻沒區分，禁選5年的限期亦過長，甚至超過立法會每屆4年的任期。

法官周家明問，若罪行與選舉有關，當中是否牽涉到涉案人的選舉資格。申請方回應，即使罪行與選舉有關，目前的規定依然不合比例，形容假如某人在選舉提名期前被定罪和判刑，即使後來上訴得直，他已無法參選。

律政司：立會已充分討論 法庭毋須介入

代表答辯方律政司長的資深大律師余若海則表示，立法會已就有關規定充分討論，屬政治判斷，法庭今次毋須介入。答辯方又表示，有關規定是為維持議會的誠信，質疑若議會由罪犯組成，等同容許不尊重法治的人代表立法會、區議會和鄉郊。

【案件編號：HCAL2124/19】