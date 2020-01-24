電騙受害人 被招攬騙人 特務公安上門騙677萬

涉7受害人 皆年過五旬

兩男一女被捕者年齡由23至32歲，涉嫌與去年8月、今年3月及4月7宗假冒官員電話騙案有關；7名受害人年齡介乎52至80歲，合共損失約677萬元。

東九龍總區重案組第3隊總督察、全港電話騙案專責小組主管譚威信表示，騙徒先假借流動電話公司及通訊管理局之名，以電話錄音致電受害人，其後再轉駁至一名自稱公安人員接聽，稱受害人干犯洗黑錢案，要求受害人提供理財戶口及一次式密碼，供「公安」檢查戶口是否清白。騙徒及後再派「特務公安」上門，陪同受害人到銀行開設網上理財戶口，取得密碼後即轉走受害人所有資產。

要求開戶證清白 取密碼後轉走資產

譚表示，行動中被捕的23歲男子及25歲女子，相信是登門接觸受害人的「特務公安」。譚說二人早前亦曾接獲騙徒電話，騙徒疑見騙款金額太小，再招攬二人任「特務公安」。二人現獲准保釋候查。

譚表示，騙取網上理財戶口密碼、以轉走受害人資產個案有持續上升趨勢，在今年第一季電話騙案中佔27%，涉款高達4000萬元。譚強調，任何人自稱內地公安，要求市民提供戶口資料作資產審查以證清白均是詐騙，如市民有懷疑應即時切線。