聯國關注港引反恐、煽動罪控示威者

政府發言人回覆，特區政府已收到聯合國特別報告員的函件，會研究信件內容，稍後回覆。

指法例「恐怖主義」定義過闊促修訂

聯合國特別報告員信中表示，法例條文在定義「恐怖主義」、「恐怖分子」和「恐怖主義行為」上，必須僅限於打擊恐怖主義為目標，不應就「恐怖主義行為」作過分籠統定義，以免侵害人權。

未有排除因持異見抗議等行為

信中指出，根據聯合國安理會定義，「恐怖主義行為」包括意圖針對平民造成死亡或嚴重人身傷害等行為，認為本港法例第575章《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「恐怖主義行為」定義太闊，包括條例將「對財產造成嚴重損害」視為恐怖主義行為，但未有排除因持異見、抗議、工業行動等行為，與聯合國定義不一致，亦憂慮損害公眾集會權利；《條例》亦將嚴重破壞公共或私人設施等視為恐怖主義行為，但質疑目前條文欠清晰，敦促港府修訂《條例》，將「恐怖主義行為」定義與聯合國一致。

信中亦關注本港對「煽動性言論」的定義太廣泛，或限制市民合法表達自由。信件亦要求港府解釋未來《基本法》23條立法，如何不違反《公民權利和政治權利國際公約》。