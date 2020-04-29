競委不續任郭榮鏗 林鄭：用人唯才 楊岳橋：內會抗爭立場不退讓

稱6年任期是上限 非硬指標

特首林鄭月娥昨出席行會會議前見傳媒，被問到是否因為郭榮鏗在議會拖延程序，故不獲續任競委會委員，林太回應稱，政府對法定機構或諮詢委員會的委任，「標準都是用人唯才」；對於有人提到公職6年任期的指引，她稱6年任期是上限，方便注入新血，但不是硬性指標，亦非下限，說過去有不少例子，由於種種原因，有些獲委任的議員在2年或3年任期完結後，不會獲重新委任。

郭榮鏗：人才與否 非自己講

對於林太用人唯才的說法，郭榮鏗回應說：「我是不是人才，不是自己講。」

公民黨昨召開記者會呼籲登記做選民，郭榮鏗被問到競委會新任命和主持內會爭議，表示會繼續按議事規則處理立法會職務，包括主持內會，呼籲所有民主派團結一條心，不要「捉鬼」和「搞分裂」。

對於民主派會否在內會「鬆手」，公民黨黨魁楊岳橋強調，內會抗爭將近6個月，港澳辦、中聯辦聲明劍指郭榮鏗，在這前提下，公民黨不會有退縮或退讓的空間。楊岳橋強調，公民黨在內會積極發言，黨內議員發言合共逾90次，長6.5小時，立場不會因任何情况而改變，呼籲與其捕風捉影，不如繼續團結、撐住內會。