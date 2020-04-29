私人檢控 商人告梁家榮公職失當 新民黨兩人代表 稱監管港台節目不力

【明報專訊】港台多個電視節目近日接連惹來批評及投訴。一名據稱沒有政黨背景的本地商人，昨透過新民黨立法會議員兼大律師容海恩以及新民黨成員兼律師陳永良代表，向沙田裁判法院提請私人刑事檢控，控告廣播處長梁家榮5項公職人員行為失當罪，指稱他執行和監管港台節目不力。據了解，案件涉及《頭條新聞》、《左右紅藍綠》、The Pulse等4個節目。
港台發言人昨日接受本報查詢時表示，廣播處長梁家榮未收到有關文件或通知，未能就事件回應。
起訴人昨由容海恩和陳永良代表，向沙田裁判法院提交檢控文件，包括控罪詳情、案情撮要、證人供辭及證物等交件，將交由署理主任裁判官鄧少雄檢視，以決定法庭是否受理。裁決官有決定後，法庭將知會起訴人是否要開庭。
律師陳永良呈交文件後表示，案件涉及4個港台節目；又透露起訴人為一名本地女商人，無政黨背景，自去年底至近月不滿梁家榮執行及監管節目的方式，稱是代表香港市民的心聲而提出檢控，希望透過法律程序為市民「取回公道」。被問到女商人身分和背景，陳稱現階段不方便透露，公開聆訊時會有文件披露。
涉頭條新聞左右紅藍綠The Pulse
據了解，該傳票涉及港台4個電視節目共5集，包括兩集《頭條新聞》，兩集均有藝人王喜主持談及警方的環節；去年11月播放、由教大亞洲及政策研究學系講師蔡俊威主持的《左右紅藍綠》；以及記者問及世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）會否重新考慮台灣會員資格的一集英文節目The Pulse等。
港台近期面對連串風波，今年2月至3月，警務處長鄧炳強兩度向廣播處長梁家榮發公開信，投訴《頭條新聞》內容涉「嘲諷抹黑警隊」，誤導公眾。其後，商經局批評The Pulse的節目表達有違「一個中國」原則及港台的目的和使命，並稱梁家榮須對此負責。上星期，通訊局裁定教大講師蔡俊威在《左右紅藍綠》中對警方言論偏頗、煽動仇恨投訴成立，向港台發出嚴重警告，鄧炳強亦要求教大校長跟進。
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