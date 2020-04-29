私人檢控 商人告梁家榮公職失當 新民黨兩人代表 稱監管港台節目不力

港台發言人昨日接受本報查詢時表示，廣播處長梁家榮未收到有關文件或通知，未能就事件回應。

起訴人昨由容海恩和陳永良代表，向沙田裁判法院提交檢控文件，包括控罪詳情、案情撮要、證人供辭及證物等交件，將交由署理主任裁判官鄧少雄檢視，以決定法庭是否受理。裁決官有決定後，法庭將知會起訴人是否要開庭。

律師陳永良呈交文件後表示，案件涉及4個港台節目；又透露起訴人為一名本地女商人，無政黨背景，自去年底至近月不滿梁家榮執行及監管節目的方式，稱是代表香港市民的心聲而提出檢控，希望透過法律程序為市民「取回公道」。被問到女商人身分和背景，陳稱現階段不方便透露，公開聆訊時會有文件披露。

涉頭條新聞左右紅藍綠The Pulse

據了解，該傳票涉及港台4個電視節目共5集，包括兩集《頭條新聞》，兩集均有藝人王喜主持談及警方的環節；去年11月播放、由教大亞洲及政策研究學系講師蔡俊威主持的《左右紅藍綠》；以及記者問及世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）會否重新考慮台灣會員資格的一集英文節目The Pulse等。

港台近期面對連串風波，今年2月至3月，警務處長鄧炳強兩度向廣播處長梁家榮發公開信，投訴《頭條新聞》內容涉「嘲諷抹黑警隊」，誤導公眾。其後，商經局批評The Pulse的節目表達有違「一個中國」原則及港台的目的和使命，並稱梁家榮須對此負責。上星期，通訊局裁定教大講師蔡俊威在《左右紅藍綠》中對警方言論偏頗、煽動仇恨投訴成立，向港台發出嚴重警告，鄧炳強亦要求教大校長跟進。

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