【Emily】區議員考場派防疫包籲做選民

不知名組織做問卷

校長籲勿擾考生

唔少區議員噚日出動考生打氣，好似中西區任嘉兒、葉錦龍，觀塘區李詠珊、梁凱晴，沙田區楊思健等。香港眾志常委羅冠聰喺facebook話，過去一年經歷風風雨雨，各位DSE考生辛苦喇，佢不忘提醒考生只要喺7月25日之前年滿18歲，就可以登記做選民。

另外，亦有中學校長留意到噚日試場外出現疑似問卷調查員，佢哋拎住黃色紙問卷，以「2020 DSE統計」為大題，問考生幾條題目，好似預計成績、入大學信心、有無諗住出國升學等，仲要求考生留低姓名電話。有校長話，有考生誤會係學校發出問卷，佢向門外者了解過，問佢哋嚟自邊度，對方無答，話只係兼職，校方唯有叫佢哋唔好騷擾考生。

教育局話無收到有學校投訴，已提醒學校留意有關情况，又呼籲各界支持考生，唔好喺試場外聚集或進行活動令考生聚集，等考生喺安全、平靜和不受干擾下繼續為應考文憑試做好準備。