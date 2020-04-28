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2020年4月28日星期二
港聞二
斬人案傷者：無法認同「高尚情操」 郭官調離處理反修例案 司法機構：留意到社會爭議
量刑減半年因無預謀 張達明指可商榷
鄭若驊：中聯辦代表中央 不適用22條
清牆男傷人認罪 官：不論政治理念不贊同暴力
講師節目涉「仇警言論」 鄧炳強函教大促跟進
周日太古城「和你唱」 警疑嘲失耳 趙家賢：將投訴歧視
廉署查反修例貪污 26宗涉警員
員佐會上訴禁查選民冊案 記協續介入
兩16歲生控縱火缺席聆訊 官頒拘捕令
網媒記者控阻差 獲保釋守宵禁令
續零確診 部門櫃枱康文設施研重開 醫生認同逐步恢復 倡控制人流免大爆發
陸路入境限制研放寬 或要求檢測病毒證書
中學界倡DSE後復課
【疫境仁心】請纓入Team 洗損手
【抗疫百日】佛堂患者康復路：竹君來電最難忘
鄰居保安暖心問候 「不下來走走？」
檢測10次時陰時陽 確診者困病房一月
染SARS護士康復回家 與家人分開食飯
滯巴者接通知明上機 缺藥孕婦嘆無消息
問報道與社會責任兩難 通識考新聞自由 考生避答政治事例
42人因病缺席中途離場 有考生「穩陣起見」帶病報到
行山客飛鵝山失足墮崖亡
心理學家推諮詢App 助尋情緒出路
浸大推網上抑鬱輔導 料下月啟動
專欄：最厲害的網絡廣告／文：章濤
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【Emily】被指民望墊底 鄭若驊：做決定有人會唔鍾意
【Emily】律師會助紓困 會員費減七嚿水
【Emily】民記助派250萬國產兒童口罩
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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