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覆核「囚3月禁選5年」 黃浩銘眾籌百萬

【明報專訊】多名民主派因入獄多於3個月，5年內不能參選。社民連主席黃浩銘早前入稟高院，就有關規定提出司法覆核，案件今日開審。黃浩銘昨表示若初審敗訴，或要承擔逾百萬元訟費，故提出眾籌，呼籲市民捐款至守護公義基金。

黃浩銘在東北案、佔旺藐視法庭案以及佔中9人案中，分別被判囚3個月9日、4個半月及8個月。現時《立法會條例》、《區議會條例》以及《鄉郊代表選舉條例》均列明，若判囚3個月以上，5年內不可參選，黃浩銘稱他會在今日開審的司法覆核中，挑戰上述3條例，「希望在『暴政』下，能拿一樣武器，就拿一樣武器走」。

40議員或被控 稱5年禁選期不合理

黃浩銘整理名單表示，現時有約40名區議員或立法會議員被捕，未來或要面對控罪，部分面對非法集結等控罪，最高刑罰為5年。他引述歐洲理事會議會報告，指出此類限制參選的條例容易被當權者用以在選舉上「排除異己」。他以自己在去年4月被判煽惑公眾妨擾罪成為例，去年底以至2023的區選都不能參選，「8年都不用想（參加區選），是匪夷所思」。他引述外國例子（見表），部分國家以判囚12個月為界線，甚至只要不在囚便可參選，質疑香港3個月判囚門檻太低、5年禁選期亦不合理。

據了解，法官周家明原欲在立法會選舉後才開審，但在本案各方要求下，提前至今日開審。

黃之鋒：泛民下屆幾多人合資格連任成問題

公民黨陳淑莊因佔中9人案被判入獄8個月、緩刑兩年，她相信司法覆核艱巨，理據上「不是那麼容易」，自言覆核結果「不直接對我有什麼影響」，但冀有志從政的年輕人，不會因政治檢控導致參選資格被剝奪。香港眾志秘書長黃之鋒稱，現時民主派立法會議員、區議員共約400人，「幾多人（下屆）仍合資格可報名爭取連任，已是問題」，質疑在此條例下，日後甚至毋須民政專員DQ參選人，「只要控告你，便會喪失參選權」。

明報記者

相關字詞﹕佔中 佔中9子案 反修例風波 眾籌 立法會選舉2020 司法覆核 黃浩銘

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