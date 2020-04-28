港聞
章濤 財科暗戰

港聞二

專欄：最厲害的網絡廣告／文：章濤

【明報專訊】最近，我在社交媒體上遇到了幾宗疑似騙案，售賣不同的生活用品，手法都是一段製作精美的影片，宣傳百多至數百港元的貨品，承諾「貨到付款」，令人有感安全穩妥。結果貨物送到，卻貨不對辦。

若你覺得以上只是小把戲，且看Escobar Fold手機的故事。話說各大廠商正發展「摺Mon」手機，但新機動輒索價逾萬港元，Escobar Fold聲稱能做到同樣效果，只售3000多港元，更以不同廣告片段宣傳，並提供網上付款，聲稱直接寄貨到府上。不過經查證發現該廠商由哥倫比亞大毒梟擁有，有親身嘗試者真的收到廠家寄來的貨品——一本毒梟的著作及介紹小冊子，更稱手機將稍後送到，之後就被揭發，廣告片中展示的手機，實為其他廠商的產品。

須知道，廣告片製作出色並不構成犯罪，而賣家會用優質的產品拍攝影片，但寄到買家手上的貨，卻由包裝、用料到手感都有一定落差，但礙於我們看影片時只對產品產生籠統概念，再加上較吸引的定價、「貨到付款」等賣點，令人掉以輕心。

對網絡廣告，要查證真偽大可先看域名：假如自稱歐洲新牌子卻用上普通話拼音作域名、域名註冊人是私人電郵或完全隱藏的資料，需多加留意；如網站中「聯絡我們」裏並沒載正式的聯絡方法或公司電郵，更加可疑；最後，就是不要迷信「貨到付款」，因為終究是先付錢予送貨員，閣下才可開箱驗貨。所以，網購縱使方便，但要買得精明，始終離不開多看評論，貨比三家。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]

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