港聞

港聞二

心理學家推諮詢App 助尋情緒出路

【明報專訊】曠日持久的社會運動、切斷社交生活的疫情，「一波又一波的社會低氣壓，香港人可能隨時『冧檔』」。臨牀心理學博士兼初創公司「心會說顧問」董事陳俊雄表示，香港不少人已達情緒臨界點，其公司今年初推出心理諮詢應用程式「Solacetree」，用家可透過App與臨牀心理學家以語音或視訊通話做心理輔導，冀令更多受情緒困擾者主動求助。明報記者 林穎茵

「心會說顧問」業務發展經理劉喜心，原為陳俊雄跟進的情緒困擾者。劉喜心兩年前發現，身邊朋友亦有不同程度的情緒困擾，故向陳俊雄提議合作開發心理諮詢應用程式。劉喜心與美國程式開發商負責App的設計，陳俊雄則負責招募本地臨牀心理學家。

受困者提案 補晚上無服務缺口

於美國及加拿大取得臨牀心理學專業資格的陳俊雄表示，北美最少10年前已有類似網上服務，香港至今仍未普及。他說香港人工時長，精神壓力大，加上去年社會運動、近日疫情，負面情緒積壓，對情緒支援的需求湧現。不過，他說現時大部分心理諮詢服務只去到晚上8時，但情緒爆發時，往往在夜闌人靜、獨處的時候，而其程式可讓用家與臨牀心理學家預約指定時間以語音或視訊通話做心理輔導。

按專家資歷收費 可只語音諮詢保私隱

現時平台上已有10多個臨牀心理學家，可就抑鬱、家庭、人際關係等不同範疇諮詢，平台按臨牀心理學家資歷收費，每次560至960元不等。劉喜心說，程式供免費使用的日記功能，可讓用家梳理及抒發情緒，亦可選擇向臨牀心理學家分享內容，讓對方評估其心理狀况。

陳表示，面對面的心理輔導感覺較強烈，亦可觀察到患者的神韻、身體語言等，但App私隱度較高，用家可選擇不露面，只用語音諮詢，期望程式有助更多情緒困擾者及早求助。

相關字詞﹕心理學 社會運動 創科線 心理輔導 創科線

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